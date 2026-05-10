Kreisliga Sonntag: Tore, Derbyfieber und Spitzendruck

Der 28. Spieltag der Opti Wohnwelt Emslandliga verspricht trotzdem jede Menge Spannung. Oben wollen Bokeloh und Baccum ihre starke Saison weiter vergolden, während Rütenbrock und Listrup mit breiter Brust anreisen. Dazu warten emotionale Geschichten wie das vorerst letzte Derby zwischen Haselünne und Eltern sowie formstarke Teams wie Twist oder Herzlake, die den Favoriten ein Bein stellen wollen. Meisterrennen, Prestige und jede Menge Tore: Kreisliga Sonntag eben.

Am 28. Spieltag der Kreisliga Emsland richtet sich der Blick nach Herzlake. Dort empfängt der VfL Herzlake am Sonntag den TuS Haren. Beide Teams wollen nach zuletzt enttäuschenden Ergebnissen wieder in die Spur finden. Während Herzlake nach der klaren 0:4 Pleite beim SC Baccum eine Reaktion zeigen möchte, wartet Haren mittlerweile seit drei Spielen auf einen Sieg.

Die Gastgeber von Trainer Manuel Peters stehen mit 44 Punkten auf Rang sieben der Tabelle. Die Saison des VfL verläuft bislang ordentlich, aber ohne große Ausreißer nach oben oder unten. 14 Siege bei elf Niederlagen zeigen allerdings auch, dass Herzlake an guten Tagen jede Mannschaft der Liga schlagen kann. Vor allem offensiv gehört der VfL weiterhin zu den gefährlicheren Teams der Kreisliga. Im Schnitt erzielt Herzlake mehr als zwei Tore pro Partie und setzt damit regelmäßig offensive Akzente. Der TuS Haren reist dagegen mit etwas mehr Druck an. Die Mannschaft von Trainer Ragne Fernandes Da Paxio steckt aktuell in einer kleinen Ergebniskrise. Zuletzt gab es ein 2:2 gegen DJK Eintracht Börger. Insgesamt holte Haren aus den vergangenen drei Spielen keinen Sieg mehr und rutschte dadurch ins untere Tabellenmittelfeld ab. Nach 26 absolvierten Partien stehen zehn Siege, drei Unentschieden und 13 Niederlagen zu Buche.

Mut machen dürfte den Gästen allerdings das enge Hinspiel. Damals setzte sich Herzlake zwar mit 3:1 durch, doch über weite Strecken begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe. Auch diesmal spricht vieles für eine offene Partie mit Toren auf beiden Seiten. Der VfL will sich mit einem Heimsieg im gesicherten Tabellenmittelfeld festsetzen. Haren dagegen braucht dringend ein Erfolgserlebnis, um die Saison nicht komplett austrudeln zu lassen. Spannung ist also garantiert.

Am 28. Spieltag der Opti Wohnwelt Emslandliga wartet auf den SV Grenzland Twist eine echte Herausforderung. Mit DJK Eintracht Börger reist eines der offensivstärksten Teams der Liga an. Die Gäste aus Börger kämpfen weiter um die Spitzenplätze und wollen nach dem 2:2 gegen den TuS Haren wieder einen Dreier einfahren. Der SV Grenzland Twist dagegen geht mit Rückenwind in die Partie. Die Mannschaft von Trainer Detlef Schmees gewann zuletzt mit 2:0 bei BW Papenburg II und holte starke zwölf Punkte aus den vergangenen fünf Spielen. Insgesamt stehen für Twist aktuell acht Siege, sieben Unentschieden und zwölf Niederlagen zu Buche. Mit 31 Punkten rangiert der SVG derzeit auf Platz zwölf der Tabelle. Börger präsentiert sich dagegen weiterhin als eine der gefährlichsten Offensiven der Liga. Bereits 78 Treffer erzielte die Mannschaft von Trainer Thomas Albers in dieser Saison. Kein anderes Team der Opti Wohnwelt Emslandliga traf häufiger. Mit 15 Siegen und nur einer Punkteteilung spielt die DJK erneut eine starke Saison und steht aktuell auf Rang vier. Vor allem die Defensive der Gastgeber dürfte am Sonntag gefordert sein. Twist kassierte im bisherigen Saisonverlauf immer wieder einfache Gegentore. Gegen die torgefährlichen Gäste braucht es daher eine konzentrierte Leistung über die komplette Spielzeit. Das Hinspiel dürfte dabei noch in Erinnerung sein. Damals setzte sich Börger deutlich mit 3:0 durch. Trotz der klaren Tabellenkonstellation dürfte Twist mit Selbstvertrauen antreten. Die jüngsten Ergebnisse zeigen, dass die Schmees-Elf gerade zum Saisonendspurt noch einmal Fahrt aufgenommen hat. Börger dagegen will auswärts den Anschluss an die Spitzengruppe halten und seine starke Offensive erneut unter Beweis stellen. Die Zuschauer dürfen sich auf ein intensives Duell freuen, in dem vor allem die Frage spannend wird, ob Twist die Angriffswucht der Gäste in den Griff bekommt.

Der SV Bokeloh geht als klarer Favorit in den 28. Spieltag der Opti Wohnwelt Emslandliga. Gegen BW Papenburg II will die Mannschaft von Trainer Frank Gerdelmann den nächsten Sieg einfahren und die starke Saison weiter vergolden. Die Gastgeber reisen mit ordentlich Rückenwind an. Zuletzt gewann Bokeloh souverän mit 3:0 gegen den SV Lengerich Handrup und feierte damit bereits den zweiten Sieg in Folge. Überhaupt präsentiert sich der Tabellenführer seit Wochen in starker Verfassung. Zehn Punkte aus den vergangenen fünf Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Mit 55 Punkten steht Bokeloh aktuell an der Spitze der Liga und überzeugt vor allem offensiv. Bereits 72 Tore erzielte der Spitzenreiter in dieser Saison. Kaum ein Gegner konnte die Angriffswucht der Gerdelmann Elf bislang stoppen. 17 Siege und nur fünf Niederlagen unterstreichen die starke Spielzeit der Gastgeber. Ganz anders sieht die Lage bei BW Papenburg II aus. Die U23 steckt weiter tief im Tabellenkeller fest und musste zuletzt eine 0:2 Niederlage gegen den SV Grenzland Twist hinnehmen. Mit lediglich 20 Punkten rangiert die Mannschaft von Trainer Torsten Plate auf Platz 15 und kämpft weiterhin gegen den Abstieg. Vor allem defensiv hat Papenburg große Probleme. Bereits im Hinspiel kassierte die U23 gegen Bokeloh eine 1:3 Niederlage. Auch diesmal spricht vieles für eine schwierige Aufgabe. Hinzu kommt, dass die Gäste nur eines ihrer vergangenen fünf Spiele gewinnen konnten. Die Rollen vor dem Duell sind daher klar verteilt. Während Bokeloh den Platz an der Sonne verteidigen will, braucht Papenburg schon einen perfekten Tag, um beim Tabellenführer etwas Zählbares mitzunehmen.

Am 28. Spieltag der Opti Wohnwelt Emslandliga wartet auf den SV Teglingen eine anspruchsvolle Aufgabe. Mit dem SV Listrup reist eines der formstärksten Teams der Liga an. Die Gäste von Trainer Matthias Röttering wollen ihre starke Saison weiter bestätigen und im Kampf um die Spitzenplätze nachlegen. Der SV Teglingen musste unter der Woche einen bitteren Rückschlag hinnehmen. Beim wilden 3:4 gegen den SV Eltern zog die Mannschaft von Markus Koopmann knapp den Kürzeren. Dennoch spielt Teglingen insgesamt eine solide Saison und steht mit elf Siegen, fünf Unentschieden und elf Niederlagen im gesicherten Mittelfeld der Tabelle auf Rang neun. Der SV Listrup dagegen befindet sich weiter auf Kurs Richtung Spitzengruppe. Zuletzt feierte die Röttering Elf einen souveränen 3:0 Erfolg gegen den SV Bawinkel und untermauerte damit Rang drei. Mit bereits 52 Punkten gehört Listrup zu den konstantesten Teams der Liga. Besonders beeindruckend ist die Offensive. Im Schnitt erzielt der SVL mehr als zwei Tore pro Partie und sorgt damit regelmäßig für Gefahr vor dem gegnerischen Tor. Auch die Bilanz spricht für die Gäste. 16 Siege bei nur sechs Niederlagen zeigen die Qualität der Mannschaft. Hinzu kommen vier Unentschieden. Teglingen braucht daher einen starken Auftritt, um gegen den Favoriten bestehen zu können. Das Hinspiel endete noch torlos. Diesmal dürfte die Hoffnung der Zuschauer auf deutlich mehr Unterhaltung allerdings groß sein. Vor allem Listrup reist mit viel Selbstvertrauen an und will den nächsten Schritt Richtung Spitzengruppe machen. Für Teglingen geht es darum, nach der Niederlage unter der Woche schnell zurück in die Spur zu finden und dem Favoriten vor eigenem Publikum Paroli zu bieten.

Wenn der Haselünner SV am 28. Spieltag der Opti Wohnwelt Emslandliga den SV Eltern empfängt, geht es sportlich zwar nicht mehr um den Klassenerhalt, emotional aber umso mehr. Der Haselünner SV steht bereits als Absteiger fest und bestreitet gegen Eltern vorerst das letzte Derby im Punktspielbetrieb. Die Saison des Traditionsvereins verlief enttäuschend. Zuletzt kassierte die Mannschaft von Trainer Markus Rohe beim VfL Rütenbrock bereits die 20. Niederlage der Spielzeit. Seit mittlerweile elf Spielen wartet Haselünne auf einen Sieg. Mit nur 15 Punkten und bereits 86 Gegentoren steht der Abstieg inzwischen fest. Vor allem defensiv offenbarte der Haselünner SV über die gesamte Saison große Probleme. Keine Mannschaft der Liga kassierte mehr Gegentreffer. Trotzdem will sich Haselünne in den verbleibenden Spielen ordentlich aus der Liga verabschieden und den eigenen Fans im Derby noch einmal ein Erfolgserlebnis schenken. Der SV Eltern reist dagegen mit deutlich besserer Stimmung an. Die Mannschaft von Trainer Julian Forsting gewann zuletzt ein spektakuläres 4:3 gegen den SV Teglingen und verschaffte sich damit weiter Luft im Tabellenmittelfeld. Mit 32 Punkten rangiert Eltern aktuell auf Platz elf. Auch beim SV Eltern fallen regelmäßig viele Tore. Bereits 80 Gegentreffer zeigen, dass auch die Gäste defensiv anfällig sind. Dafür sorgt die Offensive immer wieder für Unterhaltung und spektakuläre Spiele. Das Hinspiel gewann Eltern bereits mit 3:1. Auch die aktuelle Form spricht eher für die Gäste. Während Eltern drei der vergangenen fünf Spiele für sich entschied, blieb Haselünne in diesem Zeitraum ohne Sieg. Trotzdem dürfte die Derby Atmosphäre noch einmal zusätzliche Motivation freisetzen. Für den Haselünner SV geht es darum, sich im letzten Punktspiel Derby vorerst erhobenen Hauptes aus der Liga zu verabschieden.