Kreisliga-Sieger erneut an Spitze – da Costa Barros mit Viererpack

In der Münchner Kreisliga teilen sich zwei Torschützen den ersten Platz auf dem Top-Torjäger Siegertreppchen. Einer von ihnen ist Luan da Costa Barros vom SV Lohhof mit zehn Scorern. Besonders beeindruckend war seine Leistung am 5. Spieltag im Match gegen den TSV Arnbach. Beim 4:1 Sieg des SVL erzielte er jedes einzelne Tor. Im September kam er in jedem Spiel mindestens einmal zum Abschluss und verdiente sich so mehrmals eine Platzierung in der Elf der Woche.

Letzten Monat war er noch auf dem achten Platz, jetzt wieder da, wo er hingehört: Der amtierende Top-Torschütze macht seinem Namen wieder alle Ehre. Shqipdon Ademi vom FC Kosova München traf ebenfalls schon zehnmal. Beim 10:0 Sieg gegen die TSG Pasing gelang ihm ebenfalls ein Viererpack. Auch er half seinem Team in jedem Spiel im September mit mindestens einem Scorer. Der 33-Jährige sorgt dafür, dass die Kosovaren im letzten Monat ungeschlagen sind.