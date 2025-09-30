Kreisliga-Sieger erneut an Spitze – da Costa Barros mit Viererpack

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Münchner Kreisliga in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
In der Münchner Kreisliga teilen sich zwei Torschützen den ersten Platz auf dem Top-Torjäger Siegertreppchen. Einer von ihnen ist Luan da Costa Barros vom SV Lohhof mit zehn Scorern. Besonders beeindruckend war seine Leistung am 5. Spieltag im Match gegen den TSV Arnbach. Beim 4:1 Sieg des SVL erzielte er jedes einzelne Tor. Im September kam er in jedem Spiel mindestens einmal zum Abschluss und verdiente sich so mehrmals eine Platzierung in der Elf der Woche.
Letzten Monat war er noch auf dem achten Platz, jetzt wieder da, wo er hingehört: Der amtierende Top-Torschütze macht seinem Namen wieder alle Ehre. Shqipdon Ademi vom FC Kosova München traf ebenfalls schon zehnmal. Beim 10:0 Sieg gegen die TSG Pasing gelang ihm ebenfalls ein Viererpack. Auch er half seinem Team in jedem Spiel im September mit mindestens einem Scorer. Der 33-Jährige sorgt dafür, dass die Kosovaren im letzten Monat ungeschlagen sind.
Mit nur einem Tor weniger als die anderen zwei sichert sich Ervin Kurta den dritten Platz. Auf ihn war bisher in allen sechs Spielen Verlass. Besonders auffällig war er im Match gegen den TSV Grasbrunn-Neukeferloh. Mit einem Hattrick verhalf er seiner Mannschaft, der SpVgg Haidhausen, zu einem Sieg. Die SpVgg ist aktuell Spitzenreiter. Im nächsten Match gegen den FC Phönix, das Duell der Kreisliga-Top-Teams, wartet ein weiterer Härtetest auf den 30-Jährigen.
1. Luan da Costa Barros, SV Lohhof, Kreisliga München 1: 10 Tore
1. Shqipdon Ademi, FC Kosova München, Kreisliga München 2: 10 Tore
3. Ervin Kurta, SpVgg 1906 Haidhausen, Kreisliga München 3: 9 Tore
4. Emre Tunc, FC Fürstenried, Kreisliga München 2: 7 Tore
4. Mathis Hecht-Zirpel, FC Rot-Weiß Oberföhring, Kreisliga München 3: 7 Tore
6. Akif Abasikeles, FC Türk Sport Garching, Kreisliga München 1: 6 Tore
6. Thomas Huser, TSV Allach 09 München, Kreisliga München 1: 6 Tore
6. Moritz Elsässer, TSV Solln, Kreisliga München 2: 6 Tore
6. Salim Hussein, FC Phönix München, Kreisliga München 3: 6 Tore
6.Alexander Tolikin, SpVgg Haidhausen 1906, Kreisliga München 3: 6 Tore
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
Die Anzahl deiner Treffer stimmt nicht?
Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!