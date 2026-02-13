Kreisliga-Schlusslicht PiPo: Neue Trainer sollen Spaß zurückbringen Nach einem sportlich schwierigen Jahr 2025 soll es mit neuen Coaches wieder vorwärts gegen beim ATSV Pirkensee-Ponholz: Für die Restrückrunde übernimmt Askin Ergül und ab Sommer Admir Hodzic von tw · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Neue Trainer für den ATSV Pirkensee-Ponholz: Abteilungsleiter Tobias Schiller (rotes Oberteil) mit Askin Ergül (linkes Bild) und Admir Hodzic. – Foto: Michael Losberg

Nach dem Rücktritt der Trainer Daniel Vöhringer und Thomas Wasser hat der ATSV Pirkensee-Ponholz, abgeschlagener Tabellenletzter der Kreisliga 1, die Nachfolge geregelt. Dabei wird die Mannschaft zunächst von Askin Ergül übernommen, der den Staffelstab im Sommer wiederum an Admir Hodzic weitergeben wird (wir berichteten). Während Ergül schon an vielen Standorten im Landkreis Schwandorf trainiert hat, ist Hodzic seit vielen Jahren als Spielertrainer beim FC Labertal tätig. Die beiden Coaches im FuPa-Interview...

Wie kam der Kontakt mit dem ATSV zustande und warum hast Du Dich für diese Aufgabe entschieden?

Askin Ergül (54): Wir haben bereits im Sommer gesprochen, da hat es noch nicht geklappt, was aber kein Problem war. Vor ca. drei Wochen hat mich Betreuer Roland Rauscher kontaktiert und gefragt, ob Interesse besteht. Wir sind dann schnell zusammengekommen und dabei wurde von Abteilungsleiter Tobias Schiller klar kommuniziert, dass mein Einsatz für Rückrunde sein soll. Ich soll die Mannschaft trainieren, für gute Fitness und Spaß sorgen. Genau diesen Spaß, ohne Druck und befreit aufzuspielen, möchte ich wieder in das Team bringen. Dafür können wir auch mal ganz was Anderes probieren, um zu sehen, ob das besser funktioniert. Nach einem Jahr Pause ist dieser kurze Zeitraum genau richtig, um zu sehen, ob es noch passt und ob ich das Feuer noch habe.



Wieso warst Du bereit, die Mannschaft in dieser schwierigen Situation zu übernehmen und welches Ziel hast Du Dir gesetzt?

Es ist eine reizvolle Aufgabe, die Mannschaft genau jetzt zu übernehmen, wo sie von der Liga und eventuell auch von den eigenen Fans bereits totgesagt ist. Ich freue mich trotzdem nochmal alles zu versuchen, um das bestmöglichste Ergebnis herauszuholen. Den ein oder anderen Kandidaten im Meisterrennen können wir noch ärgern. Wir wollen nicht die Punktelieferanten in der Rückrunde sein und unsere eigenen Punkte holen, die eventuell noch nötig sind, um einen Relegationsplatz zu ergattern. Im Fußball ist alles möglich. Das Ziel ist diesen Relegationsplatz zu erreichen. Ich fände es persönlich schade, wenn der Verein absteigt und hoffe, dass die Zuschauer motiviert sind und die Spieler unterstützen. Ich möchte, dass die Spieler das in Leistung wieder zurückzahlen.





Welche Erwartungen hast Du an die Mannschaft?

Die Erwartungshaltung an die Mannschaft ist, dass die Jungs, die da sind, sich selbst nicht aufgegeben haben und alles dafür tun, in den restlichen Spielen die besten Ergebnisse herauszuholen. Jeder soll in der Situation, in der wird sind, den Fußball mehr in den Fokus nehmen. Die Spieler sollten im Training, in den Vorbereitungs- und Punktspielen alles dafür tun. Sie sollen nun dem Verein das zurückgeben, was er ihnen bisher gegeben hat.



