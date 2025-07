Kreisliga-Saison startet und endet mit Derbys

In der Düsseldorfer Kreisliga A ist das Ratinger Trio untergebracht aus Rot-Weiß Lintorf, Aufsteiger ASV Tiefenbroich und dem verstärkten Türkgücü Ratingen, das zuletzt mit den Transfers von Oberligaspieler Tim Potzler von Ratingen 04/19 und Torjäger Samed Yesil für Aufmerksamkeit gesorgt hatte. Los geht es in der Liga mit dem Gerresheimer Derby zwischen den Sportfreunden und dem TuS am Samstag, 16. August, einen Tag später ist RWL zum Auftakt Gast des SC Bosporus (beide 15 Uhr).

Sie startet am Sonntag, 17. August mit einem Heimspiel gegen den SSV Sudberg, eine Woche später geht es auf die erste Auswärtstour mit der Partie bei den Sportfreunden Siepen. Nach dem Heimspiel gegen den TSV Fortuna Wuppertal am Sonntag, 7. Dezember geht es für die Heiligenhauser in die Winterpause, die mit der Partie beim SC Velbert II am Sonntag, 25. Januar endet. Das Saisonfinale bestreitet die SSVg gegen denselben Gegner zu Hause am Sonntag, 7. Juni.

Das erste Derby der neuen Saison steigt dann auch gleich zum Liga-Start, wenn Türkgücü am Sonntag, 17. August ab 15.30 Uhr den ASV empfängt. Das zweite Lokalduell gibt es zwei Wochen später, am Sonntag, 31. August, wenn Tiefenbroich in Lintorf antritt (13 Uhr). Das dritte Derby gibt es erst am letzten Spieltag vor der Winterpause, am Sonntag, 14. Dezember ist Türkgücü Gast in Lintorf (13 Uhr). Am Sonntag, 1. Februar ist für 15.15 Uhr der Rückrunden-Start angesetzt, wenn Tiefenbroich Türkgücü empfängt, am Sonntag, 22. Februar ist der ASV ab 15.15 Uhr Gastgeber für das Duell mit RWL. Die Saison endet am Sonntag, 7. Juni mit der Partie der Tiefenbroicher beim VfL Benrath und dem Derby zwischen Türkgücü und Lintorf (beide 15 Uhr).