Kreisliga-Rückkehrer, Youngster wechselt und weiterer Transfer

– Foto: Zafer Hosman

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Die VfL Sindelfingen Ladies verstärken ihren Kader für die Frauen-Verbandsliga Württemberg mit Mia D’Avanzo. Die Neuzugängerin wurde nach eigenen Angaben sehr gut aufgenommen und fühlte sich von Beginn an wohl. Besonders das gemeinsame Training und Spielen mit der Mannschaft bereitet ihr Freude. Der VfL heißt D’Avanzo herzlich willkommen und wünscht ihr eine erfolgreiche Saison. Gemeinsam sollen auf und neben dem Platz viele positive Momente entstehen. Die neue Zusammenarbeit ist damit erfolgreich gestartet.

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TB Beinstein

Der TB Beinstein verstärkt seinen Kader für die Kreisliga A1 Rems/Murr/Hall mit Abdul-Kerim Güven. Der beidfüßige Spieler gehört ab sofort zum Team und erweitert die personellen Möglichkeiten. Der Verein heißt seinen Neuzugang willkommen und wünscht ihm eine erfolgreiche sowie verletzungsfreie Zeit in Beinstein.

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SGM Sachsenheim

Die SGM Sachsenheim begrüßt Simon Blasig zurück im Kader für die Kreisliga A3 Enz/Murr. Nach seinem Sabbatical kehrt Blasig zu den Aktiven zurück und wird künftig wieder das Trikot der SGM tragen. Der Verein freut sich über das Comeback und die zusätzliche Verstärkung aus den eigenen Reihen. Für seinen Neustart wünscht die SGM dem Rückkehrer eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison. Blasig soll sich schnell wieder in die Mannschaft einfügen und dem Team mit seinem Einsatz weiterhelfen.

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