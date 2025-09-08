Kreisliga-Rückkehr missglückt – Lehrgeld bezahlt Verlinkte Inhalte KL Braunschweig Mascherode RSV Braunsch

Unsere Rückkehr in die Kreisliga nach 18 Jahren ging leider schief: Gegen den TSV Mascherode kassieren wir vor heimischem Publikum eine 1:4-Niederlage – die erste Heimpleite seit fast einem Jahr (zuletzt am 22.09.2024 gegen Rüningen). Am Ende zahlen wir Lehrgeld, weil unsere Fehler eiskalt bestraft wurden – wie schon im Bezirkspokal gegen Lengede oder im Kreispokal in Timmerlah. Wir kamen mit Euphorie aus dem Auftaktsieg in Wenden ins Spiel und hatten durch Lamin in der 3. Minute die erste Chance. Danach Mascherode mit einer Doppelchance (7.). In Minute 10 dann die Szene, über die lange gesprochen wurde: Lars legt per Hacke auf Raffi, der eiskalt zum vermeintlichen 1:0 trifft – doch der Schiedsrichter pfeift ein Foul, weil der Gegenspieler zu Boden ging. Für uns unverständlich, das Tor zählte nicht.

Nur wenig später der Rückschlag: Nach einem Stellungsfehler in der Abwehr steckte Mascherode durch, und ihr Torjäger traf zum 0:1 (20.). Wir wirkten beeindruckt, Mascherode blieb gefährlich und kam nach einem Freistoß zu einer Dreifachchance mit zweimal Pfosten (28.). In der 32. Minute folgte das 0:2 – vorausgegangen war ein Ballverlust nach eigenem Freistoß am gegnerischen Sechzehner. Bis zur Pause hatten wir zwar durch Lamin und Leon noch Möglichkeiten, ein Tor gelang aber nicht. Die zweite Halbzeit war lange ausgeglichen – Mascherode spielte es clever, zog viele Fouls, nahm Zeit von der Uhr und ließ uns nicht richtig ins Rollen kommen. In der 63. Minute erhöhten die Gäste nach einer schönen Kombination auf 0:3 – die Vorentscheidung.