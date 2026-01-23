 2026-01-20T07:14:11.657Z

Allgemeines
Vor eineinhalb Jahren noch einen Einsatz in der C-Klasse, jetzt im selben Team wie Lionel Messi: Maximilian Kissel spielt nun bei Inter Miami.
Vor eineinhalb Jahren noch einen Einsatz in der C-Klasse, jetzt im selben Team wie Lionel Messi: Maximilian Kissel spielt nun bei Inter Miami. – Foto: hbz/Kristina Schäfer (Arc

Kreisliga Royal: Wiesbadener kickt mit Lionel Messi

Ein wahr gewordener Fußball-Traum: Maximilian Kissel aus Wiesbaden wurde von MLS-Club Inter Miami gedraftet und kickt nun mit Lionel Messi +++ Alles dazu bei Kreisliga Royal

Verlinkte Inhalte

A-Klasse Mainz-Bingen
Aksu D. MZ.
Maximilian Kissel
Maximilian Kissel

Wiesbaden/Miami. Es ist eine ganz besondere Geschichte. Der Wiesbadener Maximilian Kissel bestritt vor eineinhalb Jahren noch ein Fußballspiel in der C-Klasse, half dort in der zweiten Mannschaft seines damaligen Clubs FC Aksu Mainz aus. Heute ist er Spieler von MLS-Club Inter Miami und steht mit Weltstar Lionel Messi auf dem Trainingsplatz. Wie verlief der Weg des 23-jährigen Offensivmanns in die USA? Wie gelangte er schließlich nach Miami? Und wie reagierte er, als er im Messi-Team landete? Das klären wir in der neuen Folge von Kreisliga Royal.

Zur Folge Kreisliga Royal

Aufrufe: 023.1.2026, 12:00 Uhr
Franziska DonauerAutor