Kreisliga Royal: Wiesbadener kickt mit Lionel Messi

Wiesbaden/Miami. Es ist eine ganz besondere Geschichte. Der Wiesbadener Maximilian Kissel bestritt vor eineinhalb Jahren noch ein Fußballspiel in der C-Klasse, half dort in der zweiten Mannschaft seines damaligen Clubs FC Aksu Mainz aus. Heute ist er Spieler von MLS-Club Inter Miami und steht mit Weltstar Lionel Messi auf dem Trainingsplatz. Wie verlief der Weg des 23-jährigen Offensivmanns in die USA? Wie gelangte er schließlich nach Miami? Und wie reagierte er, als er im Messi-Team landete? Das klären wir in der neuen Folge von Kreisliga Royal.

