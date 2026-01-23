Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Vor eineinhalb Jahren noch einen Einsatz in der C-Klasse, jetzt im selben Team wie Lionel Messi: Maximilian Kissel spielt nun bei Inter Miami. – Foto: hbz/Kristina Schäfer (Arc
Kreisliga Royal: Wiesbadener kickt mit Lionel Messi
Ein wahr gewordener Fußball-Traum: Maximilian Kissel aus Wiesbaden wurde von MLS-Club Inter Miami gedraftet und kickt nun mit Lionel Messi +++ Alles dazu bei Kreisliga Royal
Wiesbaden/Miami. Es ist eine ganz besondere Geschichte. Der Wiesbadener Maximilian Kissel bestritt vor eineinhalb Jahren noch ein Fußballspiel in der C-Klasse, half dort in der zweiten Mannschaft seines damaligen Clubs FC Aksu Mainz aus. Heute ist er Spieler von MLS-Club Inter Miami und steht mit Weltstar Lionel Messi auf dem Trainingsplatz. Wie verlief der Weg des 23-jährigen Offensivmanns in die USA? Wie gelangte er schließlich nach Miami? Und wie reagierte er, als er im Messi-Team landete? Das klären wir in der neuen Folge von Kreisliga Royal.