Kreisliga Royal: Was beim FSV Hessen Wetzlar falsch läuft

Wetzlar. Was ist beim FSV Hessen Wetzlar eigentlich los? Das haben wir Journalistin Kirsten Ohlwein gefragt. Sie begleitet den Verein schon seit vielen Jahren und kennt ihn so gut wie kaum sonst jemand. Und sie hat eine klare Einschätzung zur aktuellen Lage. Jetzt bei Kreisliga Royal!