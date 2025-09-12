Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Kreisliga Royal: Was beim FSV Hessen Wetzlar falsch läuft
Teaser RL SÜD: +++ Weggelaufene Spielerinnen und ein entlassener Co-Trainer, der polarisiert. Es gibt viel zu bereden zu den Regionalliga-Fußballerinnen. Hier in der neuen Video-Show Kreisliga Royal +++
Wetzlar. Was ist beim FSV Hessen Wetzlar eigentlich los? Das haben wir Journalistin Kirsten Ohlwein gefragt. Sie begleitet den Verein schon seit vielen Jahren und kennt ihn so gut wie kaum sonst jemand. Und sie hat eine klare Einschätzung zur aktuellen Lage. Jetzt bei Kreisliga Royal!