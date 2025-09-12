 2025-09-10T07:23:22.987Z

Ligabericht
Kreisliga Royal - Folge 1: Was ist los beim FSV Hessen Wetzlar? © Foto: Isabel Althof; Bearbeitung: VRM/ff

Kreisliga Royal: Was beim FSV Hessen Wetzlar falsch läuft

Teaser RL SÜD: +++ Weggelaufene Spielerinnen und ein entlassener Co-Trainer, der polarisiert. Es gibt viel zu bereden zu den Regionalliga-Fußballerinnen. Hier in der neuen Video-Show Kreisliga Royal +++

Wetzlar. Was ist beim FSV Hessen Wetzlar eigentlich los? Das haben wir Journalistin Kirsten Ohlwein gefragt. Sie begleitet den Verein schon seit vielen Jahren und kennt ihn so gut wie kaum sonst jemand. Und sie hat eine klare Einschätzung zur aktuellen Lage. Jetzt bei Kreisliga Royal!

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

