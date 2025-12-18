Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Kreisliga Royal: Rückzug der Ultras von Wormatia Worms – Foto: C. Dirigo/pakalski-press
Kreisliga Royal: Ultra-Aus bei Wormatia Worms
Ein letzter Knall: Die Ultras von Oberligist Wormatia Worms lösen sich selbst auf +++ Die Hintergründe und wie es weitergeht – jetzt in der Video-Show Kreisliga Royal
Worms. Es war ein letzter lauter Knall: Die Supporters Worms 1997 haben im Heimspiel von Oberligist Wormatia Worms gegen den 1. FC Kaiserslautern II ein echtes Spektakel veranstaltet – inklusive Feuerwerk und Bengalos. Damit gab die Ultra-Gruppierung ihre Auflösung bekannt. Dafür gaben die Supporters vor allem zwei Gründe an. Die Nachricht löste ein großes Echo aus, auch in der Mannschaft war der Ultra-Rückzug Thema, wie Wormatia-Kapitän Altin Vrella berichtet. Der Fanbeauftragte Kevin Edling hat eine Erklärung dafür parat und ordnet außerdem ein, wie es weitergehen könnte. Jetzt bei Kreisliga Royal!