 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Kreisliga Royal: Rückzug der Ultras von Wormatia Worms
Kreisliga Royal: Rückzug der Ultras von Wormatia Worms – Foto: C. Dirigo/pakalski-press

Kreisliga Royal: Ultra-Aus bei Wormatia Worms

Ein letzter Knall: Die Ultras von Oberligist Wormatia Worms lösen sich selbst auf +++ Die Hintergründe und wie es weitergeht – jetzt in der Video-Show Kreisliga Royal

Verlinkte Inhalte

Oberliga Rhein-Pf-Saa
Worma. Worms
FC K´lautern II
Altin Vrella
Altin Vrella

Worms. Es war ein letzter lauter Knall: Die Supporters Worms 1997 haben im Heimspiel von Oberligist Wormatia Worms gegen den 1. FC Kaiserslautern II ein echtes Spektakel veranstaltet – inklusive Feuerwerk und Bengalos. Damit gab die Ultra-Gruppierung ihre Auflösung bekannt. Dafür gaben die Supporters vor allem zwei Gründe an. Die Nachricht löste ein großes Echo aus, auch in der Mannschaft war der Ultra-Rückzug Thema, wie Wormatia-Kapitän Altin Vrella berichtet. Der Fanbeauftragte Kevin Edling hat eine Erklärung dafür parat und ordnet außerdem ein, wie es weitergehen könnte. Jetzt bei Kreisliga Royal!

>> HIER GEHT'S ZUR FOLGE!

Aufrufe: 018.12.2025, 20:00 Uhr
Franziska DonauerAutor