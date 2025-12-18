Kreisliga Royal: Ultra-Aus bei Wormatia Worms

Worms. Es war ein letzter lauter Knall: Die Supporters Worms 1997 haben im Heimspiel von Oberligist Wormatia Worms gegen den 1. FC Kaiserslautern II ein echtes Spektakel veranstaltet – inklusive Feuerwerk und Bengalos. Damit gab die Ultra-Gruppierung ihre Auflösung bekannt. Dafür gaben die Supporters vor allem zwei Gründe an. Die Nachricht löste ein großes Echo aus, auch in der Mannschaft war der Ultra-Rückzug Thema, wie Wormatia-Kapitän Altin Vrella berichtet. Der Fanbeauftragte Kevin Edling hat eine Erklärung dafür parat und ordnet außerdem ein, wie es weitergehen könnte. Jetzt bei Kreisliga Royal!

