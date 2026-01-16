 2026-01-15T09:41:53.693Z

Halle
Kreisliga Royal: Nach dem Wiesbadener Liliencup haben es schon viele Spieler später in den Profifußball geschafft.
Kreisliga Royal: Liliencup – U17-Turnier mit Star-Garantie

Der Wiesbadener Liliencup ist wohl Deutschlands bestes U17-Hallenturnier. Warum der Hype darum so groß ist und wen man dieses Jahr im Blick haben sollte +++ Jetzt bei Kreisliga Royal

Was haben İlkay Gündoğan, Mats Hummels und Kai Havertz gemeinsam? Alle haben sie beim besten U17-Turnier Deutschlands mitgespielt. In Wiesbaden – beim Liliencup. Hier kämpfen die Nachwuchsteams deutscher und internationaler Top-Vereine wie Mainz 05, Schalke 04 oder Feyenoord Rotterdam um den begehrten Turniersieg.

Auch in diesem Jahr wieder. Aber was macht den Liliencup so besonders? Und warum lohnt es sich, auch dieses Jahr wieder ganz genau hinzuschauen? Darüber sprechen wir in der neuen Folge von Kreisliga Royal.

Benedikt PalmAutor