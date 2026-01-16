Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Kreisliga Royal: Nach dem Wiesbadener Liliencup haben es schon viele Spieler später in den Profifußball geschafft. – Foto: Wintermeyer; Klein; Wagner
Kreisliga Royal: Liliencup – U17-Turnier mit Star-Garantie
Der Wiesbadener Liliencup ist wohl Deutschlands bestes U17-Hallenturnier. Warum der Hype darum so groß ist und wen man dieses Jahr im Blick haben sollte +++ Jetzt bei Kreisliga Royal
Was haben İlkay Gündoğan, Mats Hummels und Kai Havertz gemeinsam? Alle haben sie beim besten U17-Turnier Deutschlands mitgespielt. In Wiesbaden – beim Liliencup. Hier kämpfen die Nachwuchsteams deutscher und internationaler Top-Vereine wie Mainz 05, Schalke 04 oder Feyenoord Rotterdam um den begehrten Turniersieg.
Auch in diesem Jahr wieder. Aber was macht den Liliencup so besonders? Und warum lohnt es sich, auch dieses Jahr wieder ganz genau hinzuschauen? Darüber sprechen wir in der neuen Folge von Kreisliga Royal.