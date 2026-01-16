Kreisliga Royal: Liliencup – U17-Turnier mit Star-Garantie

Was haben İlkay Gündoğan, Mats Hummels und Kai Havertz gemeinsam? Alle haben sie beim besten U17-Turnier Deutschlands mitgespielt. In Wiesbaden – beim Liliencup. Hier kämpfen die Nachwuchsteams deutscher und internationaler Top-Vereine wie Mainz 05, Schalke 04 oder Feyenoord Rotterdam um den begehrten Turniersieg.

ZUR FOLGE

Auch in diesem Jahr wieder. Aber was macht den Liliencup so besonders? Und warum lohnt es sich, auch dieses Jahr wieder ganz genau hinzuschauen? Darüber sprechen wir in der neuen Folge von Kreisliga Royal.

ZUR FOLGE