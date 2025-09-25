Am vergangenen Wochenende gab es bei den Spielen in Kreisliga und Kreisklassen der C-Junioren keine offiziellen Schiedsrichter. Stattdessen haben Aktivenspieler, Eltern oder Jugendspieler die Partien gepfiffen, so wie hier Leopold Fraund-Schmidthals von der SG Germania. – Foto: Pia Pfeifer, Bearbeitung: ff

Kreisliga Royal: Keine Schiedsrichter bei C-Jugend-Spieltag Drohungen, Gewalt und Spielabbrüche - und das bei 15-Jährigen. Der Fußballkreis Wiesbaden reagiert - doch es gibt auch Kritik. Wir erklären die Hintergründe - bei Kreisliga Royal!

Wiesbaden. Ein kompletter Spieltag ohne offizielle Schiedsrichter – das gab’s am Wochenende bei den Wiesbadener C-Junioren. Und zwar nicht aus Schirimangel, sondern weil der Kreis bewusst auf eine Ansetzung verzichtet hat. Denn in den vergangenen Wochen ist im Juniorenbereich in Wiesbaden die Situation eskaliert. Besonders bei den C-Junioren, also der Altersklasse der 14- und 15-Jährigen. GANZE FOLGE KREISLIGA-ROYAL ANSEHEN



Es gab Bedrohungen via Social Media, einen Drohanruf, verbale und körperliche Attacken auf Schiedsrichter und zwei Spielabbrüche. Die Vereine mussten sich selbst um Schiedsrichter bemühen und Aktivenspieler, Eltern, Betreuer oder ältere Jugendspieler pfiffen die Spiele am Samstag. Was sich der Kreisjugendwart von der Maßnahme erhofft, wie Vereine und Schiedsrichter reagieren, welche Kritik es an der Maßnahme gibt - das ist Thema in der neuen Folge unserer wöchentlichen Amateurfußball-Show. Jetzt reinschauen bei Kreisliga Royal! Kreisliga Royal #3: Hier geht's zur Folge (12min).