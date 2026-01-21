Kreisliga Royal: Jung-Schiri spricht über brutale Attacke

Hattersheim/Frankfurt. Er wurde beleidigt, bedroht, umzingelt, geschlagen und über den halben Platz verfolgt. Als er gerade 16 Jahre jung war, pfiff Schiedsrichter Timo Forster ein Spiel der Herren-Kreisoberliga Main-Taunus zwischen Türk Hattersheim und den TuS Hornau II - und erlebte den Albtraum eines Amateur-Schiedsrichters.

ZUR FOLGE

Kurz vor Schluss wurde er von mehreren Spielern der Gastgeber brutal attackiert. In unserer Folge Kreisliga Royal hat der Jung-Referee mit uns über den Vorfall, der mittlerweile fast zwei Jahre zurückliegt, gesprochen. Außerdem positioniert sich Forster klar zum verhängten Strafmaß durch das HFV-Verbandssportgericht gegen zwei (damalige) Hattersheim-Spieler und erklärt, warum er trotz des Vorfalls weiter Schiedsrichter geblieben ist.

ZUR FOLGE