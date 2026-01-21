 2026-01-20T07:14:11.657Z

Allgemeines
Schiedsrichter Timo Forster wurde als 16-Jähriger auf dem Platz bedroht, verfolgt und geschlagen. Bei Kreisliga Royal spricht er über den Vorfall, die Folgen und das Urteil.
Kreisliga Royal: Jung-Schiri spricht über brutale Attacke

Bedroht, umzingelt, geschlagen: Timo Forster erlebte mit 16 Jahren den Albtraum eines Amateur-Schiedsrichters. Was er zu Attacke und Urteil sagt und wieso er wieder pfeift.

Hattersheim/Frankfurt. Er wurde beleidigt, bedroht, umzingelt, geschlagen und über den halben Platz verfolgt. Als er gerade 16 Jahre jung war, pfiff Schiedsrichter Timo Forster ein Spiel der Herren-Kreisoberliga Main-Taunus zwischen Türk Hattersheim und den TuS Hornau II - und erlebte den Albtraum eines Amateur-Schiedsrichters.

Kurz vor Schluss wurde er von mehreren Spielern der Gastgeber brutal attackiert. In unserer Folge Kreisliga Royal hat der Jung-Referee mit uns über den Vorfall, der mittlerweile fast zwei Jahre zurückliegt, gesprochen. Außerdem positioniert sich Forster klar zum verhängten Strafmaß durch das HFV-Verbandssportgericht gegen zwei (damalige) Hattersheim-Spieler und erklärt, warum er trotz des Vorfalls weiter Schiedsrichter geblieben ist.

Der Amateurfußball schreibt die besten Geschichten – und wir wollen sie erzählen! Bei Kreisliga Royal schauen wir uns jeden Donnerstag eine spannende Story aus der VRM-Welt an, die grade im Fokus steht. Einschalten lohnt sich also. Kreisliga Royal. Immer donnerstags, 20 Uhr.

Aufrufe: 021.1.2026, 06:00 Uhr
Philipp DurilloAutor