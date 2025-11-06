Kreisliga Royal: Halil Ibrahim Yilmaz zerschießt die Hessenliga

Halil Ibrahim Yilmaz spielt die Saison seines Lebens. 21 Tore hat er bereits erzielt, und das in nur zwölf absolvierten Spielen in der Hessenliga. Dazu kommt noch eine krasse Statistik: In fünf Spielen sind "Ibo" bereits Dreierpacks gelungen. Das ist eine extrem starke Quote für einen Fünftliga-Spieler. Wir stellen euch den Goalgetter des FC Eddersheim, der vorher auch mal beim TSV Schott Mainz, dem SV Gonsenheim und in der Jugend bei Eintracht Frankfurt und dem SV Wehen gespielt hat, vor.

