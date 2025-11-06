Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Beeindruckende Torquote in der Hessenliga: Eddersheims Stürmer Halil Ibrahim Yilmaz spielt die Saison seines Lebens. In zwölf Spielen gelangen ihm bereits 21 Treffer. – Foto: Marcel Lorenz/Bearbeitung VRM
Kreisliga Royal: Halil Ibrahim Yilmaz zerschießt die Hessenliga
21 Tore in nur zwölf Spielen, dazu fünf Dreierpacks: Goalgetter des FC Eddersheim spielt die Saison seines Lebens +++ Was den Stürmer so stark macht und welche Ziele er hat
Halil Ibrahim Yilmaz spielt die Saison seines Lebens. 21 Tore hat er bereits erzielt, und das in nur zwölf absolvierten Spielen in der Hessenliga. Dazu kommt noch eine krasse Statistik: In fünf Spielen sind "Ibo" bereits Dreierpacks gelungen. Das ist eine extrem starke Quote für einen Fünftliga-Spieler. Wir stellen euch den Goalgetter des FC Eddersheim, der vorher auch mal beim TSV Schott Mainz, dem SV Gonsenheim und in der Jugend bei Eintracht Frankfurt und dem SV Wehen gespielt hat, vor.
Was macht ihn in dieser Saison so stark, welche Ziele hat er sich gesetzt, traut er dem FC Eddersheim die Meisterschaft zu und wieso hat er sich vor einigen Wochen entschieden, lieber in der Icon League als in der Hessenliga aufzulaufen? Jetzt bei Kreisliga Royal!