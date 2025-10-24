Kreisliga Royal: Fabio Moreno Fell bald in der Bundesliga?

Mainz. Der Aufstieg von Fabio Moreno Fell hätte nicht rasanter verlaufen können. In wenigen Monaten vom Verbandsliga-Sportplatz auf den Trainingsplatz der Profis von Mainz 05. Der Topstürmer der U23 sorgt gerade richtig für Aufmerksamkeit. Doch was macht den 25-Jährigen so besonders? Und wie realistisch sind Moreno Fells Chancen auf ein Bundesliga-Debüt? Sportjournalist und langjähriger Beobachter Torben Schröder gibt eine Einschätzung. Jetzt auf den VRM-Nachrichtenkanälen bei Kreisliga Royal zu sehen!