Ein ganz heißes Eisen in der Regionalliga Südwest ist aktuell Fabio Moreno Fell. Der Senkrechtstarter der 05-Reserve durfte zuletzt sogar bei den Profis im Training seine Visitenkarte ablegen. – Foto: Fotostand/Imago

Kreisliga Royal: Fabio Moreno Fell bald in der Bundesliga?

Erst der Wechsel in die U23 von Mainz 05, dann Training mit den Profis und bald das Bundesliga-Debüt für Fabio Moreno Fell? Alles zum Senkrechtstarter – jetzt bei Kreisliga Royal!

Mainz. Der Aufstieg von Fabio Moreno Fell hätte nicht rasanter verlaufen können. In wenigen Monaten vom Verbandsliga-Sportplatz auf den Trainingsplatz der Profis von Mainz 05. Der Topstürmer der U23 sorgt gerade richtig für Aufmerksamkeit. Doch was macht den 25-Jährigen so besonders? Und wie realistisch sind Moreno Fells Chancen auf ein Bundesliga-Debüt? Sportjournalist und langjähriger Beobachter Torben Schröder gibt eine Einschätzung. Jetzt auf den VRM-Nachrichtenkanälen bei Kreisliga Royal zu sehen!

24.10.2025, 16:00 Uhr
