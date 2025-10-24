Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Analyse
Ein ganz heißes Eisen in der Regionalliga Südwest ist aktuell Fabio Moreno Fell. Der Senkrechtstarter der 05-Reserve durfte zuletzt sogar bei den Profis im Training seine Visitenkarte ablegen. – Foto: Fotostand/Imago
Kreisliga Royal: Fabio Moreno Fell bald in der Bundesliga?
Erst der Wechsel in die U23 von Mainz 05, dann Training mit den Profis und bald das Bundesliga-Debüt für Fabio Moreno Fell? Alles zum Senkrechtstarter – jetzt bei Kreisliga Royal!
Mainz. Der Aufstieg von Fabio Moreno Fell hätte nicht rasanter verlaufen können. In wenigen Monaten vom Verbandsliga-Sportplatz auf den Trainingsplatz der Profis von Mainz 05. Der Topstürmer der U23 sorgt gerade richtig für Aufmerksamkeit. Doch was macht den 25-Jährigen so besonders? Und wie realistisch sind Moreno Fells Chancen auf ein Bundesliga-Debüt? Sportjournalist und langjähriger Beobachter Torben Schröder gibt eine Einschätzung. Jetzt auf den VRM-Nachrichtenkanälen bei Kreisliga Royal zu sehen!