Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Kreisliga Royal: Ein Jahr nach dem Odenwälder Skandalspiel zwischen dem VfL Michelstadt und Türk Breuberg laufen die Ermittlungen. – Foto: Herbert Krämer; Bearbeitu
Kreisliga Royal: Ermittlungen nach Odenwälder Skandalspiel
Ein Jahr nach dem Spielabbruch in Michelstadt arbeitet die Staatsanwaltschaft die handgreifliche Auseinandersetzung im Stadion auf +++ Was bisher über die Ermittlungen bekannt ist
Michelstadt. Heftige Ausschreitungen haben das Spiel des VfL Michelstadt gegen Türk Breuberg am 1. Dezember 2024 im Michelstädter Heinrich-Ritzel-Stadion überschattet. Am Rande der Partie in der Kreisliga A Odenwald wurden Zuschauer und Spieler attackiert, es gab mehrere Verletzte. Die Partie wurde abgebrochen. Seitdem läuft die Aufarbeitung der Geschehnisse auf und neben der Tribüne, wo die Lage völlig eskaliert war. Beide Vereine und mehrere Spieler von Türk Breuberg wurden deswegen bereits bestraft. Wir fassen die bisherigen Schritte der Aufarbeitung vor dem Sportgericht und die Erkenntnisse der Staatsanwaltschaft zusammen, die gegen mehrere Personen Ermittlungsverfahren eingeleitet hat.