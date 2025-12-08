 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Kreisliga Royal: Ein Jahr nach dem Odenwälder Skandalspiel zwischen dem VfL Michelstadt und Türk Breuberg laufen die Ermittlungen.
Kreisliga Royal: Ermittlungen nach Odenwälder Skandalspiel

Ein Jahr nach dem Spielabbruch in Michelstadt arbeitet die Staatsanwaltschaft die handgreifliche Auseinandersetzung im Stadion auf +++ Was bisher über die Ermittlungen bekannt ist

Michelstadt. Heftige Ausschreitungen haben das Spiel des VfL Michelstadt gegen Türk Breuberg am 1. Dezember 2024 im Michelstädter Heinrich-Ritzel-Stadion überschattet. Am Rande der Partie in der Kreisliga A Odenwald wurden Zuschauer und Spieler attackiert, es gab mehrere Verletzte. Die Partie wurde abgebrochen. Seitdem läuft die Aufarbeitung der Geschehnisse auf und neben der Tribüne, wo die Lage völlig eskaliert war. Beide Vereine und mehrere Spieler von Türk Breuberg wurden deswegen bereits bestraft. Wir fassen die bisherigen Schritte der Aufarbeitung vor dem Sportgericht und die Erkenntnisse der Staatsanwaltschaft zusammen, die gegen mehrere Personen Ermittlungsverfahren eingeleitet hat.

Marcel StorchAutor