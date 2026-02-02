Kreisliga Royal: Die torgefährlichsten Brüder Deutschlands?

Neue Folge Kreisliga Royal: Mahir und Ahmet Marankoz – die torgefährlichsten Brüder Deutschlands? – Foto: FC Amedspor Wetzlar

Wetzlar. Wenn ein Stürmer in einer Saison 20 Tore schießt, kann man sagen: „Jo, passt, das war ordentlich!“ Über solche Zahlen können Mahir und Ahmet Marankoz nur lachen. Die beiden haben mit dem FC Amedspor Wetzlar in der vergangenen Saison die A-Liga auseinandergeschossen – und machen jetzt in der Kreisoberliga weiter. Mehr über die torgefährlichsten Brüder Mittelhessens und vielleicht sogar Deutschlands gibt es in der neuen Folge von Kreisliga Royal.