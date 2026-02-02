Kreisliga Royal: Die torgefährlichsten Brüder Deutschlands?

Wetzlar. Wenn ein Stürmer in einer Saison 20 Tore schießt, kann man sagen: „Jo, passt, das war ordentlich!“ Über solche Zahlen können Mahir und Ahmet Marankoz nur lachen. Die beiden haben mit dem FC Amedspor Wetzlar in der vergangenen Saison die A-Liga auseinandergeschossen – und machen jetzt in der Kreisoberliga weiter. Mehr über die torgefährlichsten Brüder Mittelhessens und vielleicht sogar Deutschlands gibt es in der neuen Folge von Kreisliga Royal.
Der Amateurfußball schreibt die besten Geschichten – und wir wollen sie erzählen! Bei Kreisliga Royal schauen wir uns jeden Donnerstag eine spannende Story aus der VRM-Welt an, die gerade im Fokus steht. Einschalten lohnt sich also. Kreisliga Royal. Immer donnerstags, 20 Uhr.