 2026-01-27T15:58:05.997Z

Allgemeines

Kreisliga Royal: Die torgefährlichsten Brüder Deutschlands?

Wenn sie das Feld betreten, gehen Torhüter in Deckung: Mahir und Ahmet Marankoz vom FC Amedspor Wetzlar liefern unglaubliche Zahlen ab +++ Alles dazu bei Kreisliga Royal

von Tobias Manges · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Neue Folge Kreisliga Royal: Mahir und Ahmet Marankoz – die torgefährlichsten Brüder Deutschlands?
Neue Folge Kreisliga Royal: Mahir und Ahmet Marankoz – die torgefährlichsten Brüder Deutschlands? – Foto: FC Amedspor Wetzlar

Verlinkte Inhalte

KOL West
Amedspor
Ahmet Marankoz
Ahmet Marankoz
Mahir Marankoz
Mahir Marankoz

Wetzlar. Wenn ein Stürmer in einer Saison 20 Tore schießt, kann man sagen: „Jo, passt, das war ordentlich!“ Über solche Zahlen können Mahir und Ahmet Marankoz nur lachen. Die beiden haben mit dem FC Amedspor Wetzlar in der vergangenen Saison die A-Liga auseinandergeschossen – und machen jetzt in der Kreisoberliga weiter. Mehr über die torgefährlichsten Brüder Mittelhessens und vielleicht sogar Deutschlands gibt es in der neuen Folge von Kreisliga Royal.

Kreisliga Royal erzählt die Storys aus dem Amateurfußball

Der Amateurfußball schreibt die besten Geschichten – und wir wollen sie erzählen! Bei Kreisliga Royal schauen wir uns jeden Donnerstag eine spannende Story aus der VRM-Welt an, die gerade im Fokus steht. Einschalten lohnt sich also. Kreisliga Royal. Immer donnerstags, 20 Uhr.