Der SV Hummetroth ist von der Kreisliga A in die Hessenliga durchmarschiert - trotzdem wird dort regelmäßig der Trainer gefeuert. Das liegt an der besonderen Vereinsstruktur und an den Ansprüchen des Mäzens und Vereinsvorsitzenden. – Foto: Joaquim Ferreira (bearbeitet)

Kreisliga Royal: Der Eine-Million-Club des Amateurfußballs Jedes Jahr Meister, jedes Jahr ein neuer Trainer: Der SV Hummetroth klettert vor allem dank seines Mäzens von der A-Liga in die Hessenliga +++ Ein Porträt über einen Club mit Schleudersitz Verlinkte Inhalte Hessenliga Hummetroth Denis Streker Artug Oezbakir Stefano Trizzino

Aufsteiger in die Hessenliga haben es meistens schwer. Nicht aber der SV Hummetroth: Das Team ist nach der Hinrunde Sechster– und trotzdem ist am Wochenende der Trainer gefeuert worden. Mal wieder, muss man sagen, denn: Obwohl der Verein aus der Kreisliga A bis in die Hessenliga durchmarschiert ist, fliegen beim Emporkömmling aus dem Odenwald regelmäßig die Trainer raus. HIER GEHT'S ZUR FOLGE KREISLIGA ROYAL

Was daran liegt, dass der SV Hummetroth kein normaler Verein ist, denn der Klub aus dem 400-Seelen-Dorf hat seinen rasanten Aufstieg vor allem seinem Mäzen und dessen Investitionen zu verdanken. Wir liefern euch Einsichten zu einem der am meisten polarisierenden Clubs der Region, gemeinsam mit Lucas Oppermann, Ex-Profi, Ex-Spieler beim SVH und aktuellem Spielertrainer des Odenwälder Gruppenligisten TSV Seckmauern. ZUR FOLGE KREISLIGA ROYAL

Dank Mäzen Stefano Trizzino ist der SV Hummetroth in nur acht Jahren von der Kreisliga C in die Hessenliga marschiert. – Foto: Joaquim Ferreira (Archiv)