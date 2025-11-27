Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Der SV Hummetroth ist von der Kreisliga A in die Hessenliga durchmarschiert - trotzdem wird dort regelmäßig der Trainer gefeuert. Das liegt an der besonderen Vereinsstruktur und an den Ansprüchen des Mäzens und Vereinsvorsitzenden. – Foto: Joaquim Ferreira (bearbeitet)
Kreisliga Royal: Der Eine-Million-Club des Amateurfußballs
Jedes Jahr Meister, jedes Jahr ein neuer Trainer: Der SV Hummetroth klettert vor allem dank seines Mäzens von der A-Liga in die Hessenliga +++ Ein Porträt über einen Club mit Schleudersitz
Aufsteiger in die Hessenliga haben es meistens schwer. Nicht aber der SV Hummetroth: Das Team ist nach der Hinrunde Sechster– und trotzdem ist am Wochenende der Trainer gefeuert worden. Mal wieder, muss man sagen, denn: Obwohl der Verein aus der Kreisliga A bis in die Hessenliga durchmarschiert ist, fliegen beim Emporkömmling aus dem Odenwald regelmäßig die Trainer raus.
Was daran liegt, dass der SV Hummetroth kein normaler Verein ist, denn der Klub aus dem 400-Seelen-Dorf hat seinen rasanten Aufstieg vor allem seinem Mäzen und dessen Investitionen zu verdanken. Wir liefern euch Einsichten zu einem der am meisten polarisierenden Clubs der Region, gemeinsam mit Lucas Oppermann, Ex-Profi, Ex-Spieler beim SVH und aktuellem Spielertrainer des Odenwälder Gruppenligisten TSV Seckmauern.