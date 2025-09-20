Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Bei Kreisliga Royal wird wöchentlich auf eine spannende Story aus der Fußballwelt im Verbreitungsgebiet der VRM geschaut, die grade im Fokus steht. Diesmal: Die verheerende Entwicklung im Jugendfußball. – Foto: Allgemeine Zeitung
Kreisliga Royal: Das Quali-Desaster im Jugendfußball
Haushohe Ergebnisse, weinende Kinder und ein gravierender Fehler des Verbands +++ Was läuft in der Jugendfußball-Qualifikation schief? +++ Jetzt in der neuen Video-Show Kreisliga Royal!
Rheinhessen. Was ist im Jugendfußball los? 1:29, 0:32, 0:40 – das sind keine Fantasie-Ergebnisse, sondern das ist bittere Realität. Statt eines gerechten Wettbewerbs erleben viele Kinder im rheinhessischen Jugendfußball gerade Demütigungen auf dem Platz. Ein Format, das eigentlich für ausgeglichene Ligen sorgen sollte, ist zum Desaster geworden: die Qualifikationsrunde. Wir haben darüber mit Sportjournalist Henning Kunz gesprochen – er ordnet das Fiasko ein und erklärt, wie es dazu kommen konnte. Jetzt auf der Seite der Allgemeinen Zeitung bei Kreisliga Royal!