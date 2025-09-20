Kreisliga Royal: Das Quali-Desaster im Jugendfußball Haushohe Ergebnisse, weinende Kinder und ein gravierender Fehler des Verbands +++ Was läuft in der Jugendfußball-Qualifikation schief? +++ Jetzt in der neuen Video-Show Kreisliga Royal!

Rheinhessen. Was ist im Jugendfußball los? 1:29, 0:32, 0:40 – das sind keine Fantasie-Ergebnisse, sondern das ist bittere Realität. Statt eines gerechten Wettbewerbs erleben viele Kinder im rheinhessischen Jugendfußball gerade Demütigungen auf dem Platz. Ein Format, das eigentlich für ausgeglichene Ligen sorgen sollte, ist zum Desaster geworden: die Qualifikationsrunde. Wir haben darüber mit Sportjournalist Henning Kunz gesprochen – er ordnet das Fiasko ein und erklärt, wie es dazu kommen konnte. Jetzt auf der Seite der Allgemeinen Zeitung bei Kreisliga Royal!