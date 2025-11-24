Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Es kehrt keine Ruhe im Kinder- und Jugendfußball in Mainz-Bingen ein. – Foto: Mario Luge
Kreisliga Royal: Das Quali-Desaster im Jugendfußball 2.0
Ein Top-Team, das in der untersten Liga starten muss und ein Verband, der an seinen Statuten festhält: Das nächste Kapitel im Chaos um die Jugend-Quali – jetzt bei Kreisliga Royal!
Mainz/Bingen. Eigentlich sollte die Qualifikationsrunde im Mainz-Binger Jugendfußball für gerechtere Ligen sorgen. Was passierte stattdessen? 1:29, 0:32, 1:34 – keine Fantasie-Ergebnisse, sondern die bittere Realität vieler Kinder. Alles wegen eines Formulierungsfehlers. Und alles eigentlich auch schon abgeschlossen. Doch nun hat sich das nächste Kapitel im Chaos um die Quali-Runden aufgetan. Die Kurzfassung: Drei punktgleiche Gruppen-Sieger, die nicht in die oberste Klasse wollten, ein Verband, der an Statuten festhielt und ein Top-Team, das schlussendlich in der untersten Liga landete. Was ist da schon wieder im Jugendfußball der Region los? Unser Experte Peter Schneider ordnet ein – in der neuen Folge von Kreisliga Royal auf den VRM-Nachrichtenkanälen.