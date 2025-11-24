Kreisliga Royal: Das Quali-Desaster im Jugendfußball 2.0 Ein Top-Team, das in der untersten Liga starten muss und ein Verband, der an seinen Statuten festhält: Das nächste Kapitel im Chaos um die Jugend-Quali – jetzt bei Kreisliga Royal!

Mainz/Bingen. Eigentlich sollte die Qualifikationsrunde im Mainz-Binger Jugendfußball für gerechtere Ligen sorgen. Was passierte stattdessen? 1:29, 0:32, 1:34 – keine Fantasie-Ergebnisse, sondern die bittere Realität vieler Kinder. Alles wegen eines Formulierungsfehlers. Und alles eigentlich auch schon abgeschlossen. Doch nun hat sich das nächste Kapitel im Chaos um die Quali-Runden aufgetan. Die Kurzfassung: Drei punktgleiche Gruppen-Sieger, die nicht in die oberste Klasse wollten, ein Verband, der an Statuten festhielt und ein Top-Team, das schlussendlich in der untersten Liga landete. Was ist da schon wieder im Jugendfußball der Region los? Unser Experte Peter Schneider ordnet ein – in der neuen Folge von Kreisliga Royal auf den VRM-Nachrichtenkanälen.