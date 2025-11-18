 2025-11-18T09:22:12.436Z

Angel Arthee, Jonny Muiomo und Pau Babot (v.l.n.r.) laufen als Fünftliga-Spieler auch für Nationalteams auf. – Foto: Simone, MFA, picture alliance

Kreisliga Royal: Aus Liga fünf in die Nationalmannschaft

Harry Kane statt SV Hummetroth, Nationalelf statt Oberliga-Alltag - Pau Babot, Angel Arthee und Jonathan Muiomo wandeln zwischen Welten +++ Wir erzählen ihre Geschichte

Am vergangenen Wochenende tauschte Pau Babot wieder das Trikot des SV Rot-Weiß Walldorf gegen das Nationaldress von Andorra. Der 22-jährige Defensivmann spielt eigentlich in der fünftklassigen Hessenliga, aber mehrmals im Jahr läuft er für die Nationalmannschaft des Heimatlandes seiner Mutter auf. Zuletzt ging es sogar gegen England mit FC-Bayern-Superstar Harry Kane. Babot ist kein Einzelfall: Auch der Eddersheimer Angel Arthee (Mauritius) und der Wormser Jonathan Muiomo (Mosambik) spielen für die Nationalmannschaft - und berichten in der neuen Folge von Kreisliga Royal über ihre Erlebnisse und besondere Momente im Nationaldress.

Der Amateurfußball schreibt die besten Geschichten – und wir wollen sie erzählen! Bei Kreisliga Royal schauen wir uns jeden Donnerstag eine spannende Story aus der VRM-Welt an, die grade im Fokus steht. Einschalten lohnt sich also. Kreisliga Royal. Immer donnerstags, 20 Uhr, beim Wiesbadener Kurier, der Allgemeinen Zeitung, Echo Online oder mittelhessen.de.

