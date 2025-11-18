Kreisliga Royal: Aus Liga fünf in die Nationalmannschaft

Am vergangenen Wochenende tauschte Pau Babot wieder das Trikot des SV Rot-Weiß Walldorf gegen das Nationaldress von Andorra. Der 22-jährige Defensivmann spielt eigentlich in der fünftklassigen Hessenliga, aber mehrmals im Jahr läuft er für die Nationalmannschaft des Heimatlandes seiner Mutter auf. Zuletzt ging es sogar gegen England mit FC-Bayern-Superstar Harry Kane. Babot ist kein Einzelfall: Auch der Eddersheimer Angel Arthee (Mauritius) und der Wormser Jonathan Muiomo (Mosambik) spielen für die Nationalmannschaft - und berichten in der neuen Folge von Kreisliga Royal über ihre Erlebnisse und besondere Momente im Nationaldress.
