Kreisliga Royal: Alle Folgen im Überblick Die Video-Show der VRM zum Amateurfußball in Wiesbaden, Rheinhessen, Nahe, Darmstadt und Mittelhessen +++ 14 Folgen zum Durchschauen

Bei „Kreisliga Royal“ rücken die VRM-Nachrichtenportale Wiesbadener Kurier, Echo Online, Allgemeine Zeitung und mittelhessen.de den Amateurfußball aus der Region in den Mittelpunkt – und das wöchentlich. Rheinhessen, Wiesbaden, Südhessen und Mittelhessen: Wir haben die News direkt von den Sportplätzen und erzählen die Geschichten, die sich abseits der großen Bühnen abspielen.

Wir erklären euch alle Hintergründe, ordnen sie ein und liefern einen authentischen Blick hinter die Kulissen. „Kreisliga Royal“ ist die Show, die den Fußball dort sichtbar macht, wo er seinen Ursprung hat – an der Basis. Von Amateurfußballern, für Amateurfußballer. Jeden Donnerstag um 20 Uhr.