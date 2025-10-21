Kreisliga Royal #6: Ende des Copacabana-Fußballs in Darmstadt?

Darmstadt. Fußballer aus Brasilien in Hessens Verbandsliga – der 1. FCA Darmstadt setzt seit Jahren auf Kicker aus Südamerika. Das Modell des Klubs aus Arheilgen sorgt dabei für Aufsehen. Doch nun ist das System offenbar an seine Grenzen gestoßen. Nur ein Punkt in der Verbandsliga. Ein Mastermind, das ans Aufhören denkt. Und dazu Ärger mit der Stadt. Jetzt soll ein Imagewandel her. Bedeutet das auch das Ende des Copacabana-Fußballs in Darmstadt? Wir sprechen drüber – in der neuen Folge von Kreisliga Royal, der Amateurfußball-Videoshow der VRM. Die ganze Folge Kreisliga Royal seht ihr auf Echo Online.