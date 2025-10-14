Weil sich immer weniger Ehrenamtler für die Vorstandsarbeit gewinnen lassen, schlägt Peter Strauch eine neues Modell der Vereinsarbeit vor. Er träumt davon, die Traditionsvereine SV Zeilsheim, VfB Unterliederbach, SG 01 Hoechst und Viktoria Sindlingen zu einem großen Mega-Club verschmelzen zu lassen. – Foto: Fotostudio Hoffmann/VRM

Kreisliga Royal #5: Fusionen als Zukunft der Vereinsarbeit? Viele Fußballvereine haben Probleme, Ehrenamtler für Vorstandsarbeit zu gewinnen. Sind Fusionen die Lösung? +++ Exklusiv: Boss des SV Zeilsheim plant Mega-Verein in West-Frankfurt

Wiesbaden. Viele Fußballvereine in der Region tun sich schwer damit, Ehrenamtler für die Vorstandarbeit zu gewinnen. So auch der Peter Strauch, langjähriger Vorsitzender des SV Zeilsheim. Er träumt davon, vier Traditionsvereine aus dem Frankfurter Westen zu einem großen Verein zu fusionieren, also neben dem SVZ auch die SG 01 Hoechst, den 1.FC Viktoria Sindlingen und den VfB Unterliederbach. Erstmals hat Peter Strauch nun öffentlich über seine Fusions-Pläne und die Hintergründe gesprochen. Und zwar bei Kreisliga Royal, der neuen Video-Show zum Amateurfußball im Rhein-Main-Gebiet, in Südhessen und in Mittelhessen. Zur aktuellen Folge Kreisliga Royal.



Können Vereinsfusionen die Lösungen sein? Wie stehen andere Vereine zu diesem Thema, wie etwa der SV Gonsenheim und der FC 07 Bensheim? Und was rät Experte Thorsten Richter vom Sportbund Rheinhessen für die Vorstandsarbeit der Zukunft? Das könnt ihr euch in der neuen Folge Kreisliga Royal ansehen. Zur Folge geht's hier.

Der Amateurfußball schreibt die besten Geschichten – und wir wollen sie erzählen! Bei Kreisliga Royal schauen wir uns jeden Donnerstag eine spannende Story aus der VRM-Welt an, die grade im Fokus steht. Einschalten lohnt sich also. Kreisliga Royal. Immer donnerstags, 20 Uhr, beim Wiesbadener Kurier, der Allgemeinen Zeitung, mittelhessen.de und Echo Online.

Die aktuelle Folge Kreisliga Royal moderiert Philipp Durillo – Foto: Screenshot VRM





