Kreisliga Royal #5: Der Traum vom Mega-Verein im Frankfurter Westen

Frankfurt. Viele Fußballvereine in der Region tun sich schwer damit, Ehrenamtler für die Vorstandarbeit zu gewinnen. So auch der Peter Strauch, langjähriger Vorsitzender des SV Zeilsheim. Er träumt davon, vier Traditionsvereine aus dem Frankfurter Westen zu einem großen Verein zu fusionieren, also neben dem SVZ auch die SG 01 Hoechst, den 1.FC Viktoria Sindlingen und den VfB Unterliederbach, inklusiver neuer Sportanlage. Lange waberte es als Gerücht durch den Main-Taunus-Kreis, nun hat Peter Strauch erstmals und exklusiv öffentlich über seine Idee und die Hintergründe gesprochen. Die ganze Folge Kreisliga Royal zur Vereinsarbeit der Zukunft seht ihr beim Wiesbadener Kurier.
Können Vereinsfusionen die Lösungen sein? Wie stehen andere Vereine zu diesem Thema, wie etwa der SV Gonsenheim und der FC 07 Bensheim? Und was rät Experte Thorsten Richter vom Sportbund Rheinhessen für die Vorstandsarbeit der Zukunft? Das könnt ihr euch in der neuen Folge Kreisliga Royal ansehen.
