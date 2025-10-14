Kreisliga Royal #5: Der Traum vom Mega-Verein im Frankfurter Westen Zeilsheims Vorsitzender Peter Strauch spricht erstmals öffentlich über seine Pläne, den SV Zeilsheim mit drei Nachbar-Traditionsclubs zu verschmelzen

Frankfurt. Viele Fußballvereine in der Region tun sich schwer damit, Ehrenamtler für die Vorstandarbeit zu gewinnen. So auch der Peter Strauch, langjähriger Vorsitzender des SV Zeilsheim. Er träumt davon, vier Traditionsvereine aus dem Frankfurter Westen zu einem großen Verein zu fusionieren, also neben dem SVZ auch die SG 01 Hoechst, den 1.FC Viktoria Sindlingen und den VfB Unterliederbach, inklusiver neuer Sportanlage. Lange waberte es als Gerücht durch den Main-Taunus-Kreis, nun hat Peter Strauch erstmals und exklusiv öffentlich über seine Idee und die Hintergründe gesprochen. Die ganze Folge Kreisliga Royal zur Vereinsarbeit der Zukunft seht ihr beim Wiesbadener Kurier.

