Kreisliga Royal: 10 Freunde tauschen Verbandsliga mit B-Klasse

Zehn Freunde wechseln im Sommer geschlossen zu B-Klassist SV Klein-Winterheim +++ Fünf von ihnen kicken derzeit in der Verbandsliga +++ Die Hintergründe gibt’s bei Kreisliga Royal!

Neue Folge Kreisliga Royal: Zehn Freunde wechseln von der Verbandsliga in die B-Klasse. Foto: HBZ/Kristina Schäfer, Stefan Sämmer (2); pakalski-press/ Christine Dirigo
Klein-Winternheim. Eine Geschichte für Fußballromantiker: Beim B-Klasse-Club SV Klein-Winternheim spielen ab der kommenden Saison zehn Kumpels in einer Mannschaft – und das, obwohl fünf von ihnen aktuell noch in der Verbandsliga kicken.

Wie es dazu kam, warum die Wahl ausgerechnet auf Klein-Winternheim fiel und ob damit eine Aufstiegspflicht ausgerufen wird, sehr ihr in den kompletten Folge bei der Allgemeinen Zeitung bei Kreisliga Royal!