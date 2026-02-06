Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Kreisliga Royal: 10 Freunde tauschen Verbandsliga mit B-Klasse
Zehn Freunde wechseln im Sommer geschlossen zu B-Klassist SV Klein-Winterheim +++ Fünf von ihnen kicken derzeit in der Verbandsliga +++ Die Hintergründe gibt’s bei Kreisliga Royal!
von Benedikt Palm · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
Neue Folge Kreisliga Royal: Zehn Freunde wechseln von der Verbandsliga in die B-Klasse. Foto: HBZ/Kristina Schäfer, Stefan Sämmer (2); pakalski-press/ Christine Dirigo
Klein-Winternheim. Eine Geschichte für Fußballromantiker: Beim B-Klasse-Club SV Klein-Winternheim spielen ab der kommenden Saison zehn Kumpels in einer Mannschaft – und das, obwohl fünf von ihnen aktuell noch in der Verbandsliga kicken.