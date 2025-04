Kreisliga Rotenburg: Klassenerhalt im Visier

Der FC Alfstedt/Ebersdorf befindet sich wie schon in der vergangenen Saison im Abstiegskampf der Kreisliga Rotenburg. Aktuell steht die Mannschaft von Trainer Niklas Frey mit Rang elf nur einen Platz vor dem ersten direkten Abstiegsrang. Ein Nachholspiel gegen den Tabellenführer soll nun für Entlastung sorgen.

Am Mittwochabend trifft der FC Alfstedt/Ebersdorf daheim auf den Spitzenreiter MTSV Selsingen. Trotz der klaren Außenseiterrolle will das Team Zählbares mitnehmen. „Das Nachholspiel gegen Selsingen wollen wir gerne für mindestens einen Punktgewinn nutzen. Dann sehe ich gute Chancen den Nichtabstieg zu schaffen“, erklärt Trainer Niklas Frey. Ein Punktgewinn gegen den Favoriten würde die Ausgangslage im Saisonendspurt deutlich verbessern.

Druck ist nichts Neues

Dass seine Mannschaft unter Druck steht, ist dem Coach bewusst. Doch der FC ist an solche Situationen gewöhnt. „Der Druck ist ohne Zweifel vorhanden aber kein Neuland für uns. Die letzten Saisons liefen auch bis zum Ende der Spielzeiten gegen den Abstieg“, so Frey. Die Erfahrung im Umgang mit solchen Szenarien soll dem Team in den letzten Partien zugutekommen.