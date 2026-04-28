Kreisliga-Riesenspektakel: Husberg-Bönebüttel siegt 4:3 in Nortorf

Dem SV Bönebüttel-Husberg und Trainer Thorsten Syben fehlen nur noch wenige Punkte zum Aufstieg. – Foto: Olaf Wegerich

Im Spitzenspiel der Kreisliga Holstein konnte sich am Samstag der Tabellenführer SV Bönebüttel-Husberg beim Verfolger TuS Nortorf II dank des späten Treffers von Niklas Kruse (89.) etwas glücklich, aber nicht unverdient mit 4:3 (3:1) durchsetzen. Die zahlreichen Zuschauer in der TuS-Arena am Heinkenborsteler Weg erlebten dabei ein Sieben-Tore-Spektakel, das alle Erwartungen bei weitem übertraf. Dabei konnten die Gastgeber in einem wilden Spiel sogar einen Drei-Tore-Rückstand egalisieren, um dann am Ende trotzdem mit leeren Händen dazustehen.

Der Spitzenreiter SV Bönebüttel-Husberg hat damit fünf Spieltage vor Saisonende weiterhin fünf Punkte Vorsprung vor der TS Einfeld, die sich am Sonntag bei den FC Nord-Kickers mit 3:1 behaupten konnte. Der TuS Nortorf II ist durch die Niederlage vorerst auf den 3. Platz abgerutscht und ist nun punktgleich mit dem TSE, hat aber bereits zwei Spiele mehr ausgetragen.

Julian Oelgenmöller (TUS Nortorf II) gegen Lukas Freitag (SV Bönebüttel-Husberg). – Foto: Olaf Wegerich

Nortorf mit stürmischem Beginn In einem sehr temporeichen Spiel agierten beide Mannschaften in der ersten Hälfte sehr offensiv ausgerichtet und suchten die frühe Entscheidung. Die Gastgeber waren dabei zunächst die etwas aktivere Mannschaft, hatten Pech mit einem Pfostentreffer und vergaben in der Folge zwei weitere Großchancen nach einem Standard sowie, als der Gäste-Torhüter bereits umspielt war, im Nachfassen dann aber doch noch klären konnte.

Wulf trifft nach Freistoß von Fürst Die frühe Führung der Gäste resultierte aus einem Freistoß von Patrick Fürst – der noch abgefälscht wurde –, den Innenverteidiger Yanick Wulf (15.) dann im Nachsetzen mit seinem bereits fünften Saisontreffer veredelte. Mit der Führung im Rücken gewann der Spitzenreiter noch mehr an Sicherheit und setzte mit einem Doppelschlag binnen zwei Minuten konsequent nach. Döbler und Hartz schnüren Doppelpack Zunächst war es der A-Jugendspieler Jaden Döbler (31.), der sich über die linke Seite durchsetzen konnte und dann fast von der Grundlinie in Verbindung mit dem Pfosten auf 2:0 erhöhte.

Jaden Döbler erzielt den zweiten Treffer für den SV Bönebüttel-Husberg. – Foto: Olaf Wegerich

Auch beim dritten Treffer der Gäste sah die Nortorfer Abwehr nicht sonderlich gut aus, denn Energiemonster Tom-Louis Hartz (33.) startete einen unwiderstehlichen Sololauf über gut 70 Meter, um dann zum 0:3 zu vollenden. „Ich bin jetzt schon seit 15 Jahren Trainer, aber so ein Tor habe ich noch nie erlebt“, schwärmte selbst Gästecoach Thorsten Syben. Im Gegensatz zu den Nortorfern hatten die Husberger ihre Chancen bis dahin nahezu konsequent genutzt. Schwabe kann noch vor der Pause verkürzen Doch wer dachte, das Spiel wäre für den Tabellenführer schon frühzeitig gelaufen, sah sich schnell getäuscht, denn die Gastgeber zeigten eine große Moral und konnten noch vor dem Pausenpfiff durch Mathew Schwabe (43.) den so wichtigen 1:3-Anschlusstreffer erzielen. Rautenberg mit dem Anschlusstreffer In der zweiten Hälfte waren die Gastgeber in einem sehr intensiven Spiel dann deutlich bissiger und entschlossener, während der Spitzenreiter jetzt zunehmend unter Druck geriet und kaum noch zu Entlastungsangriffen kam.

Lukas Freitag (SV Bönebüttel-Husberg) bedrängt Erk Henne (TUS Nortorf II). – Foto: Olaf Wegerich

Nach einer schönen Kombination von Lukas Reimers auf Erk Henne landete der Ball bei Lenni Rautenberg (53.), der mit einem gefühlvollen Lupfer aus gut 14 Metern auf 2:3 verkürzen konnte. Doppelpacker Schwabe gelingt der Ausgleichstreffer Nur fünf Minuten später gelang dem TuS in einem hart umkämpften Kreisligaspiel, bei dem auch die technischen Feinheiten nicht zu kurz kamen, durch Mathew Schwabe (58.) der inzwischen völlig verdiente 3:3-Ausgleichstreffer. Wieder war dem Tor ein Steckball vorausgegangen, den Schwabe mit viel Wucht ins lange Eck vollendete. Kurz nach seiner Einwechslung hätte Levin Siedler die Gastgeber sogar erstmals in Führung bringen können, doch Gäste-Torhüter Erik Kühl kratzte den fulminanten Schuss mit einer starken Parade aus dem Winkel. Notbremse nicht geahndet Richtig sauer waren die Nortorfer über eine nicht geahndete Notbremse, als der Husberger Torhüter gut 25 Meter vor dem Tor von einem Nortorfer Angreifer umspielt wurde und er ihn dann im Nachsetzen zu Fall brachte. Zum Entsetzen der Gastgeber entschied der Schiedsrichter aber auf Schwalbe und Freistoß für die Gäste. Thielbörger trifft den Pfosten Die TuS-Reserve erhöhte in ihrer Sturm- und Drangphase noch einmal deutlich die Schlagzahl und hatte Pech, dass Kreisliga-Toptorjäger Jordan Thielbörger mit einem Freistoß nur den Innenpfosten traf.

Viele Zuschauer besuchten das Spitzenspiel in der TUS-Arena. – Foto: Olaf Wegerich