Kreisliga-Relegation München LIVE: Günding bei Dachau 65 II

Die Saison ist vorbei. Doch das gilt nicht für Mannschaften, die nachsitzen müssen. In der Relegation zur Kreisliga München entscheiden sich in insgesamt 12 Partien, bestehend aus Hin- und Rückspielen, die letzten sechs Kreisliga-Teilnehmer für die kommende Saison. Am Mittwochabend soll es ab 18:30 Uhr losgehen, wohl wissend, dass in Oberbayern Unwetterwarnungen herrschen und es deshalb zu Spielverzögerungen oder -absagen kommen könnte. Die Liveticker.