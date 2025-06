Kreisliga-Relegation München: Karlsfeld II schlägt Schwabing II klar

In der Relegation zur Kreisliga München entscheiden sich in insgesamt 12 Partien die letzten sechs Kreisliga-Teilnehmer für die kommende Saison. Der TSV Eintracht Karlsfeld II hat nach einem klaren Erfolg gegen den FC Schwabing II sehr gute Karten darauf.

Vorteil 1865 Dachau II: Der TSV setzte sich am Mittwochabend mit 3:1 gegen den SV Günding durch und macht damit einen Schritt Richtung Kreisliga-Klassenerhalt.

Fast 300 Fans sahen zunächst einen überzeugenden Start der 65er: Enis Kavkazi (8.), Alexandros Tanidis (22.) und Thomas Mitsakos (44.) sorgten für die klare 3:0-Pausenführung.

Kurz vor Schluss sorgte ein Gewitter für eine lange Unterbrechung, mit den besseren Folgen für Günding. Im Anschluss verkürzte der SVG noch auf 1:3 durch Benedikt Kronschnabl. Die Entscheidung folgt am kommenden Sonntag in Günding.

TSV 1865 Dachau II – SV Günding 3:1

TSV 1865 Dachau II: Alperen Adatepe, Benedikt Blank, Paolo D´Avanzo, Raffael Dirrigl (20. Mick Dorfmeister), Jan Lipovsek, Beren Mete (61. Steve Schmidt), Enis Kavkazi, Thomas Mitsakos (67. Minel Catic), Altan Duman, Christian Doll (122. Muhammed Chaouch), Alexandros Tanidis (127. Kevin Henneberger) - Trainer: Manuel Stangl

SV Günding: Alexander Kilmarx (120. Marcel Kemmerer), Patrick Moder, Kevin Bachhuber, Luis Heitmeier, Florian Riedl, Patrik Reizinger, Philipp Schick (64. Okan Yenisu), Emre Demir (61. Keanu Pitthan), Christian Roth, Anton Rusp (110. Benedikt Kronschnabl), Matej Popovic - Trainer: Stephan Liebl

Schiedsrichter: Lucas Jerlich (München) - Zuschauer: 268

Tore: 1:0 Enis Kavkazi (8.), 2:0 Alexandros Tanidis (22.), 3:0 Thomas Mitsakos (44.), 3:1 Benedikt Kronschnabl (90.+34)

Gelb-Rot: Altan Duman (135./TSV 1865 Dachau II/)

Besondere Vorkommnisse: Benedikt Kronschnabl (SV Günding) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (114.).