Kreisliga-Relegation Inn Salzach: Weildorf und Feldkirchen steigen auf

Im Duell der beiden Kreisklassisten zog der DJK-SV den Kürzeren. Maxi Schnitzlbaumer brachte den TV Feldkirchen kurz vor der Pause in Front (45.+1), in der Schlussphase legte Tarik Cekic noch einen drauf (83.). Benedikt Inninger konnte drei Minuten später zwar verkürzen, ein weiterer Treffer fiel aber nicht mehr. In der kommenden Saison spielt Feldkirchen in der Kreisliga, Griesstätt in der Kreisklasse.

TV Feldkirchen – DJK-SV Griesstätt 2:1

TV Feldkirchen: Marius Fiedel, Alex Kauz, Marinus Aigner, Franz Voglrieder, Maximilian Planitzer (85. Christoph Lange), Alexander Ramthun, Stefan Weber (27. Tobias Raab), Benedikt Huber, Sebastian Frei, Thomas Festl, Maximilian Schnitzlbaumer (57. Felix Elenz) (79. Tarik Cekic) - Trainer: Peter Ilchmann

DJK-SV Griesstätt: Simon Hamburger, Georg Lenz, Philipp Meier, Robert Bürger (40. David Andraschko), Benedikt Inninger, Jonas Ostermaier, Christoph Wimmer, Korbinian Linner, Tobias Edbauer, Michael Neumeier, Belmin Bajric - Trainer: Harald Elsner

Tore: 1:0 Maximilian Schnitzlbaumer (45.+1), 2:0 Tarik Cekic (83.), 2:1 Benedikt Inninger (86.)