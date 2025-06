Kreisliga-Relegation Inn S: Hammerau und Feldkirchen auf Kurs

In der Kreisliga Inn Salzach werden heute die beiden Tickets für die kommende Spielzeit vergeben. In der ersten Partie treffen mit dem TV Feldkirchen und dem DJK-SV Griesstätt zwei Kreisklassisten aufeinander. In der ersten Runde haben beide Teams einen Kreisligisten runtergeschickt (Tattenhausen bzw. Bad Aibling). Die zweite Begegnung tragen der Kreisligist FC Hammerau und der Kreisklassist DJK Weildorf aus. Die beiden Teams ließen in der ersten Runde Neumarkt St. Veits Aufstiegs- und Waldkraiburgs Klassenerhaltsträume platzen. Die Live-Ticker in der Übersicht.