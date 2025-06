Kreisliga-Relegation D/I: Vor 1000 Zuschauern - FCM II dreht auf

In Finsing war am Donnerstagabend alles für einen spektakulären Fußballabend angerichtet. Der FC Moosinning II und der SV Eichenried standen sich in der Relegation gegenüber. Beide Orte sind nur vier Kilometer voneinander entfernt, weswegen besondere Brisanz geboten war. Knapp 1000 Zuschauer fanden sich in Finsing ein - und Moosinning gab sofort den Ton an.

Zur Pause führten die Gelb-Schwarzen dank eines Doppelpacks von Benedikt Thumbs (39., 45.) bereits mit 2:0. In der zweiten Halbzeit machte der FCM dann weiter, wo sie aufgehört hatten. Auch Stefan Erl schnürte dann einen Doppelpack (58., 78.) und entschied das Spiel früh für den Kreisligisten. So feiert Moosinning den Klassenerhalt in der Kreisliga und Eichenried bleibt in der Kreisklasse.

FC Moosinning II – SV Eichenried 4:0

FC Moosinning II: Tobias Pfanzelt, Georg Humplmair, Marco Bertsch (82. Josef Groeber), Matthias Eschbaumer (69. Maximilian Schmid), Liam Fitzpatrick, Stefan Erl (80. Dominik Gunderlach), Benedikt Thumbs, Marco Esposito, Fabian Ulitzka, Alexander Hofmeister (15. Abdelaziz Abdane), Manuel Gröber (56. Sebastian Michalak)

SV Eichenried: Taygun Yildiz, Maximilian Roßkothen, Tim Irlbacher, David Riepen, Bastian Reuel (46. Ricardo Caldiero), Maximilian Finke (65. Süleyman Uzun), David Müller, Jonas Peters, Korbinian Lommer, Felix Schmieg, Nicolas Reuße Sanchez (46. Mario Stangl)

Tore: 1:0 Benedikt Thumbs (39.), 2:0 Benedikt Thumbs (45.+2), 3:0 Stefan Erl (58.), 4:0 Stefan Erl (78.)