Kreisliga-Relegation D/I LIVE: Viererpack! Rieder zerlegt SV Marzling

„Do or die“ lautet das Motto der diesjährigen Kreisliga-Relegation Donau/Isar. Auf neutralem Platz treffen der FC Sandersdorf auf den TSV 1921 Großmehring und der TSV Nandlstadt auf den SV Marzling. Der Gewinner spielt kommende Saison in der Kreisliga, der Verlierer in der Kreisklasse. Wir berichten im Live-Ticker.