Kreisliga Regensburg: Torjäger lässt Elfmeter zurücknehmen

Schauplatz war der Sportplatz des FC Oberhinkofen. Dort standen sich Mitte September der heimische FCO und die SpVgg Ziegetsdorf in der Kreisliga 1 gegenüber. Beim Stand von 1:1 gab Schiedsrichter Florian Fruth (Hohenfels) in der 27. Minute einen – aus seiner Sicht klaren – Elfmeter für Oberhinkofen. Zum Strafstoß sollte es allerdings nicht kommen. Der Grund: der „gefoulte“ Jakob Blank selbst kam auf den Schiedsrichter zu und versicherte ihm, dass es kein Foul gewesen sei. Daraufhin nahm der Referee den Elfmeter wieder zurück. Das Schöne an der Geschichte: Blank schoss letztlich alle drei Tore beim 3:1-Heimsieg seiner Mannschaft.



Auch die Regensburger Spielleiter dürften Wind von diesem Fairplay-Moment bekommen haben. Und den Torjäger in ihrer Auswahl haben für die Aktion „Fair ist mehr“ des Fußballverbandes, die besonders diese sportlichen Gesten prämiert. Schiedsrichter Fruth schrieb eine entsprechende Fairnessmeldung an den BFV. Sein Bericht im Wortlaut: „In der 27. Spielminute gab ich beim Stand von 1:1 einen Strafstoß für den FC Oberhinkofen, da aus meiner Sicht die Nummer 13 (Jakob Blank) vom Torhüter im Strafraum zu Fall gebracht wurde. Nach meiner Entscheidung gab der Spieler sofort zu, nicht gefoult worden zu sein, sondern gestolpert zu sein. Aus meiner Sicht beim Stand von 1:1 eine sehr faire und bei diesem Spielstand zu honorierende Geste.“



In dieser Spielzeit ist Jakob Blank so etwas wie die Lebensversicherung für Oberhinkofen. Mit 27 Saisontoren führt er deutlich die Torjägerliste der Kreisliga 1 an. Das dürfte sicher auch das Interesse des ein oder anderen höherklassigen Vereins geweckt haben. Kurios: Der 23-Jährige ist eigentlich Außenverteidiger, wurde von seinem Trainer Kyros Farahmand zum Stürmer umfunktioniert. Das scheint sich auszuzahlen. „Es gab eh immer Anzeichen, dass er einen Drang nach vorne hat“, sagt Farahmand. „27 Tore zu diesem Zeitpunkt ist natürlich brutal.“