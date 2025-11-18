Kreisliga-Primus schnappt sich Hauzenbergs Sallaku

"Wir sind schon länger mit Senad in Kontakt, weil er zu den besten Freunden unseres Keepers Marsel Caka zählt", informiert der sportliche Leiter des Kreisliga-Spitzenreiters, Andreas Dichtleder. "Dass wir mit Senad enorme Qualität hinzubekommen, steht außer Frage. Er ist die Art von Spieler, die auch in einem schlechten Spiel etwas Außergewöhnliches machen können", meint der Funktionär.





In der Tat lässt sich die Vita von Sallaku, der in einem Passauer Autohaus arbeitet, durchaus sehen. Nach seinem Engagement beim 1. FC Passsau stand der Neu-Salzweger beim österreichischen Landesligisten Union Esternberg unter Vertrag, ehe er dreimal in der Regionalliga für den SV Schalding Heining im Einsatz war. Beim FC Sturm Hauzenberg war der aus Albanien stammende Vollblutfußballer in der Meister-Saison eine feste Größe. In der laufenden Runde verzichteten Hauzenbergs Trainer Alex Geiger und Dominik Schwarz zunehmend auf Sallakus Dienste, weshalb der Wechsel überhaupt erst zustande kam. "Ich bin jetzt 30 Jahre alt und möchte natürlich regelmäßig im Wettbewerb spielen. In Salzweg kenne ich über Marsel schon viele Leute. Das machte es für mich einfacher", informiert Senad Sallaku.





Die Truppe von Übungsleiter Julian Blöchl geht mit einer hervorragenden Ausgangsposition in die verbleibenden neun Partien. In den bisher absolvierten 17 Matches, mussten Mautner, Hugger & Co. das Spielfeld erst einmal als Verlierer verlassen und führen somit das Ranking an. Zwei Punkte dahinter lauert der TSV Karpfham, der ebenfalls eine sehr starke Herbstrunde ablieferte. Der Vorsprung zum Rangdritten DJK Passau West beträgt hingegen schon mehr als komfortable 14 Zähler.



