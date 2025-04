Kreisliga-Primus Hofkirchen verpflichtet Bartl und Schwarz

Der SV Hofkirchen ist auf dem besten Weg, nach 27(!) Jahren wieder in die Bezirksliga aufzusteigen. Fürst, Troiber & Co. führen das Ranking der Kreisliga Passau sieben Spieltage vor Schluss mit einem komfortablen Vorsprung von sechs Punkten an. Parallel zum Saison-Endspurt arbeiten die Verantwortlichen am Kader für die kommende Spielzeit. Mit Benedikt Bartl (28, 1. FC Passau) und Marco Schwarz (30, TSV Schönberg) kann der Klub zwei Neuverpflichtungen vermelden, die beide Hofkirchener Wurzeln haben.

"Ben und Marco sind beim SV Hofkirchen groß geworden. Beide haben in ihren Laufbahnen schon viel gesehen und wertvolle Erfahrungen sammeln dürfen. Von ihrer Routine und Qualität versprechen wir uns einiges. Es ist eine super Sache, dass zwei Eigengewächse den Weg zurück zu ihrem Heimatverein finden ", sagt Hofkirchens Spielertrainer Thomas Hidringer. Bartl war über Jahre Top-Torjäger der DJK Neßlbach. Vor knapp zwei Jahren wagte der Stürmer den Sprung zum 1. FC Passau, der aber unter keinem guten Stern stand. Verletzungsbedingt kam der Center nie an sein volles Leistungsniveau heran und konnte sich deshalb an der Danziger Straße nicht durchsetzen. "Ben ist ein echter Neuner, der weiß, wo das Tor steht. Wir sind überzeugt, dass er uns weiterhelfen wird", erklärt Hidringer.







Schwarz sammelte als junger Spieler bereits Landesliga-Erfahrung bei der SpVgg GW Deggendorf, war in den vergangenen Jahren aber überwiegend unterklassiger aktiv. "Marco ist auf nahezu allen zentralen Positionen einsetzbar und ein sehr guter Fußballer. Bei ihm wird entscheidend sein, dass er körperlich fit wird. Wenn das der Fall ist, werden wir viel Freude an ihm haben", ist der SVH-Übungsleiter überzeugt. Viele Freude bereitet dem 30-jährigen Coach derzeit sein kickendes Gefolge, das trotz des überraschenden Winter-Abgangs von Torjäger Adrian Grebac weiter eindrucksvoll performt und nach der Winterpause noch verlustpunktfrei ist.







"Wie wir zuletzt aufgetreten sind, ist top. Vor allem kämpferisch war das herausragend", lobt Hidringer seine Mannen, die nun alle (Meisterschafts-)Trümpfe in der Hand haben. "Die Ausgangsposition ist hervorragend. Es ist aber noch lange nichts erreicht und wir dürfen keinen Deut nachlassen", lautet die Forderung des Trainers, dessen Team am Sonntag vor dem undankbaren Gang zum Schlusslicht DJK Straßkirchen steht.