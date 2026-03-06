Kreisliga-Primus Auerbach: Trainer und alle Spieler bleiben Beständigkeit bei den Bergstädtern: Das Trainerteam verlängert und auch die Mannschaft gibt geschlossen ihre Zusage für die kommende Saison von Jürgen Masching / Werner Schaupert · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Bleiben dem SV 08 Auerbach erhalten (von links): Chefcoach Daniel Maier, Co-Trainer Manuel Trenz und Reserve-Trainer Andreas Trenz. – Foto: Kerstin Geyer, Verein

Der SV 08 Auerbach, Spitzenreiter der Kreisliga Nord Amberg/Weiden, stellt im Hinblick auf die Saison 2026/2027 die Weichen und setzt dabei auf Kontinuität. So wird das komplette bestehende Trainerteam weiterhin an Bord bleiben und die sportlichen Geschicke leiten. Der Verein signalisiert, dass Beständigkeit und Vertrauen einen hohen Stellenwert genießen und führt den eingeschlagenen Weg – unabhängig von der künftigen Ligazugehörigkeit – fort. Das bewährte Team der Übungsleiter soll die positive Entwicklung der vergangenen Jahre weiter vorantreiben und festigen.

Spielercoach Daniel Maier (34) und sein „Co“ Manuel Trenz (32) tragen weiterhin die Verantwortung für die erste Mannschaft und genießen das volle Vertrauen der Verantwortlichen. Und auch in der zweiten Mannschaft herrscht Kontinuität, denn sie wird auch künftig von Andreas Trenz (49) betreut, der das Team aktuell durch eine sportlich herausfordernde Phase führt. Gerade in Zeiten häufiger Wechsel im Amateurfußball setzt der SV 08 Auerbach damit ein Zeichen für Kontinuität.



Daniel Maier, der in der ersten Saison auf der Auerbacher Kommandobrücke steht, drückt im Gespräch mit FuPa seine Freude aus, auch in der kommenden Saison Teil der Mannschaft zu sein und weiterhin das Vertrauen der Verantwortlichen zu bekommen: „Wir haben bereits erste Schritte in die richtige Richtung gemacht. Jetzt gilt es, mit Blick auf das große Ganze die positiven Entwicklungen weiter zu festigen und eine stabile Grundlage zu schaffen. Darauf aufbauend wollen wir unsere hervorragende Jugendarbeit im Herrenbereich konsequent weiterführen. Dafür braucht es vor allem Kontinuität auf der Trainerposition sowie einen starken Rückhalt seitens der Verantwortlichen – etwas, das mein Kumpel und Co-Trainer Manu Trenz und ich jederzeit deutlich spüren. Wir freuen uns auf die neue Saison und darauf, die Mannschaft weiterhin gemeinsam weiterzuentwickeln und für die Zukunft gut aufzustellen.“





Besonders gefordert ist aktuell Auerbachs zweite Mannschaft, die sich mitten im Abstiegskampf der Kreisklasse West befindet. Trainer, Spieler und Umfeld investieren große Energie, um den Klassenerhalt zu sichern. Sollte dennoch der Gang zurück in die A-Klasse notwendig werden, will man gemeinsam einen strukturierten Neuaufbau angehen und ein Team formen, das wieder den richtigen Weg einschlägt und sportlich wie kameradschaftlich überzeugt.



Im personellen Bereich gibt es neben der Vertragsverlängerung des Trainerteams auch in puncto Kaderplanung erfreuliche Nachrichten. Die Gespräche mit den Spielern sind abgeschlossen und der komplette Kader der ersten Mannschaft hat seine Zusage für die kommende Spielzeit gegeben. Dieses Bekenntnis zum Verein werten die beiden Spartenleiter Daniel Wagner und Thomas Meyer als starkes Signal des Zusammenhalts und der Identifikation mit dem eingeschlagenen Kurs.









Die sportlichen Ziele der Bergstädter sind klar: Während die erste Mannschaft möglichst lange im ganz oberen Bereich der Kreisliga Nord mitspielen möchte, soll die Reserve die Kreisklasse halten. Dabei wartet auf die Zweite im Saisonendspurt noch ein anspruchsvolles Restprogramm. Berufsbedingt wird es einzelne personelle Veränderungen geben. Parallel dazu laufen jedoch bereits die Planungen für die neue Runde. Gespräche mit potenziellen Neuzugängen werden geführt, um beide Teams gezielt zu verstärken und sportlich breiter aufzustellen.



Ein besonderes Augenmerk liegt weiterhin auf der Jugendarbeit innerhalb der Spielgemeinschaft. Die enge Zusammenarbeit mit dem ASV Michelfeld zahlt sich zunehmend aus, insbesondere bei der U19, die sich in der Bezirksoberliga als Aufsteiger behauptet. Junge Talente sollen behutsam in den Seniorenbereich integriert und langfristig an den Verein gebunden werden. Über allem, also auch über kurzfristige Erfolge hinaus, steht jedoch die nachhaltige Entwicklung der Spieler im Vordergrund, um beide Teams dauerhaft stabil und zukunftsfähig aufzustellen.