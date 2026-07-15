Kreisliga-Partie neu angesetzt – droht eine Wettbewerbsverzerrung?

– Foto: Rocco Bartsch

Der SC West Köln könnte der Leidtragende des Wiederholungsspiels der Kreisliga A Köln zwischen dem FC Pesch II und dem ESV Olympia Köln werden. Nun bezieht der Verein Stellung.

Stellungnahme von Kurt Nürnberg (Präsident des SC West Köln 1900/11 e.V.) zur Entscheidung des Bezirkssportgerichts auf Wiederholung der Partie zwischen dem FC Pesch und Olympia Köln.

SC West Köln fordert vollständige und transparente Aufklärung des Spielabbruchs FC Pesch II – ESV Olympia Köln

Der SC West Köln 1900/11 e.V. blickt mit großer Sorge auf die sportrechtliche Aufarbeitung des abgebrochenen Kreisliga-A-Spiels zwischen dem FC Pesch II und dem ESV Olympia Köln vom 7. Juni 2026.

Was zunächst wie die sportgerichtliche Bewertung eines einzelnen Spielabbruchs erscheint, kann nach Abschluss der Saison erhebliche Auswirkungen auf die endgültige Abstiegsentscheidung haben.

Im schlimmsten Fall droht dem SC West Köln der Abstieg aufgrund eines nachträglich angesetzten Wiederholungsspiels, an dem unser Verein weder beteiligt war noch auf dessen Geschehnisse irgendeinen Einfluss hatte.

Die inzwischen vorliegenden Schilderungen werfen aus unserer Sicht gewichtige Fragen auf.

Der Schiedsrichter beschreibt in seinem Sonderbericht massive Beleidigungen, Drohungen und eine Situation, in der er eine körperliche Attacke durch einen bereits des Feldes verwiesenen Spieler befürchtete. Nach seiner Darstellung musste ein Spieler des FC Pesch eingreifen und eine unmittelbare Konfrontation verhindern.

Diese zentrale Schilderung steht nicht isoliert.

Auch ein weiterer Beobachter beschreibt, dass der betreffende Spieler nach dem Feldverweis aggressiv auf den Schiedsrichter zugelaufen sei und von einem Mitspieler zurückgehalten werden musste.

Der Kapitän des ESV Olympia Köln schildert ebenfalls eine aus seiner Sicht konkrete Gefahr einer körperlichen Attacke. Nach seiner Wahrnehmung war das Eingreifen eines Pescher Spielers entscheidend, um eine weitere Eskalation zu verhindern.

Damit stellt sich eine zentrale Frage:

Wie soll ein Schiedsrichter ein Spiel fortsetzen, wenn er sich nach einem Feldverweis einer aus seiner Sicht unmittelbar bedrohlichen Situation ausgesetzt sieht und ein Spieler körperlich eingreifen muss, um eine direkte Konfrontation zu verhindern?

Die Diskussion darüber, ob noch zwei Minuten zu spielen waren oder ob weitere Deeskalationsmaßnahmen hätten ergriffen werden können, darf den Blick auf den entscheidenden Punkt nicht verstellen: den Schutz des Schiedsrichters und die Frage, ob eine Fortsetzung des Spiels unter den konkreten Umständen noch zumutbar war.

Zusätzliche Brisanz durch den Termin des Wiederholungsspiels

Eine weitere, aus Sicht des SC West Köln besonders problematische Frage ergibt sich aus dem Zeitpunkt einer möglichen Neuansetzung.

Die Spielzeit 2025/2026 wurde zum 30. Juni 2026 formell abgeschlossen. Ein Wiederholungsspiel würde damit erst in der neuen Spielzeit ausgetragen.

Sollten für diese Partie die Spielberechtigungen der neuen Saison maßgeblich sein, könnte dies zu einer sportlich völlig veränderten Ausgangslage führen.

Neuzugänge, die am 7. Juni 2026 beim ursprünglichen Spiel noch überhaupt nicht für die jeweiligen Vereine spielberechtigt waren, könnten möglicherweise eingesetzt werden. Spieler, die die Vereine im Sommer verlassen haben, stünden dagegen nicht mehr zur Verfügung.

Damit könnten zwei personell völlig andere Mannschaften ein Spiel wiederholen, dessen Ergebnis eigentlich der Saison 2025/2026 zuzurechnen ist.

Im Extremfall würde nicht mehr die sportliche Konstellation des 7. Juni 2026 auf dem Platz stehen.

Aus einem Kreisliga-Spiel der alten Saison könnte faktisch ein sportlich völlig neu zusammengesetztes Duell werden – zugespitzt formuliert: Landesliga gegen Kreisklasse.

Und das Ergebnis dieses Spiels könnte anschließend rückwirkend darüber entscheiden, welcher Verein aus der Kreisliga A der Saison 2025/2026 absteigt.

Das ist aus Sicht des SC West Köln nicht nur sportlich höchst problematisch. Es wirft eine grundlegende Frage der Wettbewerbsgleichheit auf.

Wie kann ein Wiederholungsspiel über Auf- oder Abstieg der alten Saison entscheiden, wenn möglicherweise Spieler eingesetzt werden dürfen, die zum Zeitpunkt des ursprünglichen Spiels noch gar nicht spielberechtigt waren?

Der SC West Köln hält diese Frage für zwingend klärungsbedürftig.

Besonders problematisch bleibt die enorme sportliche Tragweite einer möglichen Neuansetzung.

Der FC Pesch benötigte einen Sieg für den Klassenerhalt. ESV Olympia Köln führte zum Zeitpunkt des Spielabbruchs mit 4:3.

Sollte das Spiel wiederholt werden und der FC Pesch dadurch doch noch den Klassenerhalt erreichen, hätte dies unmittelbare Auswirkungen auf den SC West Köln.

Dann würde möglicherweise ein Verein absteigen, der mit dem Spielabbruch überhaupt nichts zu tun hatte.

Der SC West Köln hätte weder die Eskalation verursacht noch beeinflussen oder verhindern können – müsste aber möglicherweise die schwerwiegendsten sportlichen Konsequenzen tragen.

Aus unserer Sicht besteht damit die konkrete Gefahr einer Wettbewerbsverzerrung.

Gerade deshalb erwarten wir, dass sämtliche Aussagen vollständig, widerspruchsfrei und mit größter sportrechtlicher Sorgfalt gewürdigt werden.

Es geht nicht um Sympathien.

Es geht nicht um Vereinsinteressen.

Es geht um die Glaubwürdigkeit sportgerichtlicher Entscheidungen und um das Vertrauen aller Vereine in einen fairen Wettbewerb.

Der SC West Köln fordert keine Sonderbehandlung.

Wir fordern eine konsequente Bewertung der festgestellten Geschehnisse, den notwendigen Schutz der Schiedsrichter und eine Entscheidung, bei der die sportlichen Folgen für den gesamten Wettbewerb nicht ausgeblendet werden.

Ein Abstieg am grünen Tisch aufgrund eines fremden Spielabbruchs – möglicherweise entschieden durch personell völlig neu zusammengesetzte Mannschaften – wäre für unsere Mitglieder, Spieler und Verantwortlichen kaum vermittelbar.