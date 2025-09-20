Kreisliga-Partie in Mönchengladbach landet vor dem Sportgericht

Denn die Partie fand kein reguläres Ende – kurz nach dem 2:0 brach Schiedsrichter Marcell Kuschel die Begegnung ab. Statt einem Schiedsrichtergespann war bei der Partie, wie häufig in der Kreisliga, nur ein einzelner Unparteiischer anwesend.

Vorausgegangen war eine Rudelbildung vor der Ausführung eines Freistoßes. Korschenbroichs Trainer Hasan Kamps, der die Mannschaft zusammen mit Boubacar Coulibaly leitet, sagt dazu: „Es gab eine, auch ohne die rosarote Korschenbroich-Brille, vom Gegner ausgehende eher unschöne Szene mit Rudelbildung. Der Gegner wird das sicherlich anders sehen. Der Schiedsrichter erachtete daraufhin die einwandfreie Fortführung des Spiels als nicht mehr gegeben und hat sofort abgebrochen.“

Georg Degen, Sportlicher Leiter in Odenkirchen, beurteilt die Vorfälle etwas anders, sagt allerdings auch: „Im Detail möchte ich mich dazu nicht äußern, da es ein laufendes Verfahren ist. Wir bereiten schriftlich unser Statement für die Spruchkammer vor.“

Das Kreissportgericht entscheidet nun, wie die Partie zu werten ist. „Ich hoffe, dass die Spruchkammer, auch mithilfe von zahlreichen Zeugen, eine angemessene Lösung findet“, sagt Kamps. Degen sagt zum ausstehenden Urteil: „Es wird schwierig werden, auf einen Nenner zu kommen. Beide Vereine haben die Vorfälle sehr unterschiedlich gesehen.“

So bleibt Korschenbroich zunächst weiter bei sieben Punkten in der Tabelle. Odenkirchen II steht nach einem guten Saisonstart bei acht Zählern. Am Samstag trifft Odenkirchen nun auf die zweite Mannschaft des ASV Süchteln. Der VfB Korschenbroich tritt am Sonntag beim SV Otzenrath an.