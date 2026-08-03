Kreisliga Ost startet mit Toren, Spannung und späten Entscheidungen Der Auftakt in der Kreisliga Ost von Raphael Ehrwen · Heute, 13:27 Uhr · 0 Leser

SV Klingsmoos jubelt beim Torerfolg – Foto: Daniel Worsch

Der Auftakt in der Kreisliga Ost hatte einiges zu bieten: knappe Duelle, späte Treffer und überzeugende Auftritte sorgten für einen spannenden ersten Spieltag.

Der TSV Rain/Lech feierte gegen die SG Thierhaupten einen knappen 1:0-Erfolg. Georgi Nedyalkov erzielte nach Vorlage von Emre Barut den entscheidenden Treffer. Trotz mehrerer Chancen der Gastgeber hielt Rain-Torhüter Willhelm den Sieg mit starken Paraden fest.

Ebenfalls mit einem knappen Ergebnis endete die Partie zwischen dem BC Adelzhausen und dem FC Gerolsbach. Marvin Gaag traf in der 31. Minute zum 1:0-Sieg der Gastgeber. Zwei Gelb-Rote Karten für Gerolsbach und ein vergebener Elfmeter in der Schlussphase sorgten für zusätzliche Dramatik.

Vor 200 Zuschauern setzte sich der BC Aichach bei der SG Münster/Holzheim souverän mit 3:0 durch. Leon Fischer, Luis Fischer und Simon Mayr sorgten mit ihren Treffern für einen deutlichen Auswärtserfolg.

Der TSV Dasing startete ebenfalls erfolgreich in die Saison und bezwang die DJK Gebenhofen-Anwalting vor 150 Zuschauern mit 1:0. Johannes Rummel erzielte in der 86. Minute den entscheidenden Treffer. Schiedsrichter Mahdi Hammouda leitete die Partie.

Ein spannendes 1:1 sahen 300 Zuschauer beim Duell zwischen dem SSV Alsmoos-Petersdorf und dem SC Griesbeckerzell. Nach der Führung durch Berkay Öztürk glich Louis Echter kurz vor Schluss für die Gastgeber aus.

Der TSV Pöttmes erwischte einen Traumstart und besiegte den BSV Berg im Gau klar mit 3:0. Nach einem frühen Eigentor traf Leonard Roloff doppelt und stellte die Weichen früh auf Sieg.

Dramatisch verlief auch das Duell zwischen dem FC Rennertshofen und dem TSV Burgheim. Nach Treffern von Niklas Mai und Khalid entschied Daniel Jester die Partie mit seinem späten Kopfballtor zum 2:1 für Burgheim.

Der SV Klingsmoos überzeugte zum Auftakt mit einem klaren 3:0 gegen den TSV Inchenhofen. Vor 120 Zuschauern trafen Tobias Frauenholz, Patrick Krammer und Ralf Rechenauer für den verdienten Heimsieg.