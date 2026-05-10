Kreisliga-Osnabrück - Staffel B - Spieltag - Kompakt - 

„Wir haben heute vor allem in der ersten Halbzeit ein richtig starkes Spiel gezeigt und uns mit einer verdienten 3:0-Führung zur Pause belohnt. Die Mannschaft hat konzentriert, leidenschaftlich und geschlossen gearbeitet, sodass wir uns mit diesem Erfolg bereits vier Spieltage vor Saisonende den Klassenerhalt sichern konnten.“ Trotz des Gegentreffers in der zweiten Halbzeit ließ das Team nichts mehr anbrennen und brachte den wichtigen Sieg souverän über die Zeit,“ freute sich Trainer Florian Vornhold (TV Wellingholzhausen) über die gute Leistung seines Teams. "Ein ungefährdeter Start-Ziel Sieg. Leider konnten wir heute nicht an die Leistungen der letzten Wochen anknüpfen und gehen völlig zurecht als Verlierer vom Platz. Mund abwischen und weitermachen,“ lautet das Statement von Trainer Jens Thiemann-Gorny.

SV Hellern - SV Bad Rothenfelde 5:0 (2:0)

"Erstmal wünsche ich dem Spieler von Hellern gute Besserung. Das Ergebnis fällt heute deutlich aus, als es das Spiel hergibt. Wir hätten heute aber noch 60 Minuten spielen können und hätten das Tor heute nicht getroffen. Hellern war in diesem Fall deutlich effektiver.

"Erstmal wünsche ich dem Spieler von Hellern gute Besserung! Das Ergebnis fällt heute deutlich aus, als es das Spiel hergibt. Wir hätten heute aber noch 60 Minuten spielen können und hätten das Tor heute nicht getroffen. Hellern war in diesem Fall deutlich effektiver," meinte Coach Tom Nöcker (SV Bad Rothenfelde II).

VFL Kloster Oesede - Viktoria Gesmold II 5:1 (1:0)

"Verdiente Niederlage. Glückwunsch an Kloster Oesede,“ kommentierte Trainer Dennis Bolwin (Viktoria Gesmold II) das Ergebnis.