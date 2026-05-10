Kreisliga-Osnabrück - Staffel B - Spieltag - Kompakt - 

Der VfL Kloster Oesede hat seine Spitzenposition im Rennen um den Relegationsplatz behauptet. Die Mannschaft setzte sich am Spieltag souverän mit 5:1 gegen den abstiegsgefährdeten SV Viktoria Gesmold durch und verteidigte damit den Vorsprung auf die Konkurrenz. Aktuell beträgt der Abstand auf den ersten Verfolger vier Punkte, wobei Kloster Oesede zudem zwei Spiele weniger absolviert hat. Der SV Hellern bleibt jedoch in Schlagdistanz. Mit einem überraschend klaren 5:0-Erfolg gegen den SV Bad Rothenfelde II wahrte die Mannschaft ihre Chancen auf den zweiten Tabellenplatz und setzte zugleich ein deutliches Zeichen im Saisonendspurt. Einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machte der TV Wellingholzhausen. Durch das 3:1 gegen den SF Schledehausen feierte das Team den fünften Sieg aus den vergangenen sechs Spielen und dürfte den Ligaverbleib damit nahezu gesichert haben. Bereits am Vormittag hatte der VfR Voxtrup II Punkte liegen lassen. Gegen die Spvg Niedermark reichte es nach langer Führung lediglich zu einem 1:1-Unentschieden.