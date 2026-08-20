Kreisliga Osnabrück - Kompakt

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Daniel Martens brachte den Gastgeber kurz vor der in Führung. Nach einer roten Karte drehte der VFL Kloster Oesede auf und drehte das Spiel zwischenzeitlich zur 3:1-Führung. Aber der Gastgeber blieb druckvoll, holte auf 3:3 auf und erzielte in der Nachspielzweit den späten und viel umjubelten Siegtreffer. Daniel Martens traf doppelt für SV Bad Rothenfelde II – Foto: Fupa

Die Stimmen zum Spiel: "In der ersten Halbzeit haben wir eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt und sind vollkommen verdient mit 1:0 in Führung gegangen. Man muss allerdings dazu sagen, dass wir viele vielversprechende Aktionen nicht konsequent ausgespielt haben und deshalb nicht höher geführt haben. Die Rote Karte für den Gegner hat uns natürlich zusätzlich in die Karten gespielt. In die zweite Halbzeit sind wir dann unfassbar schlecht gestartet. Wir haben uns enorm schwergetan und völlig zu Recht die drei Gegentore kassiert. Kloster war weiterhin extrem kampfbereit und hat viel Leidenschaft gezeigt. Trotzdem sind wir bei unserem Spielplan geblieben, konnten uns wieder einige Chancen erarbeiten und das Spiel in der 90. Minute doch noch für uns entscheiden. Wenn man die kompletten 90 Minuten betrachtet, war es ein verdienter Heimsieg – auch wenn sich Kloster aufgrund der Moral ebenfalls einen Punkt hätte erkämpfen können,“ lautete das Statement von Trainer Tom Nöcker (SV Bad Rothenfelde II).

BSV Holzhausen - TV Wellingholzhausen 2:2 (2:1)

Nach der 2:0-Führung sah der BSV Holzhausen bereits wie der sichere Sieger aus. Die Gäste kamen aber mit einer enormen Energieleistung zurück, erzielten den verdienten Ausgleich und bei einen Lattentreffer in der Schlußphase fehlte das entscheidende Quäntchen Glück, um das Spiel noch komplett zu drehen.

Die Stimmen zum Spiel:

"Wir gehen in Führung und sind in den ersten 25 Minuten richtig gut im Spiel. In dieser Phase müssen wir eigentlich das zweite Tor nachlegen. Mit der Führung geht’s in die Pause. Nach dem Seitenwechsel legen wir mit einem sehenswerten zweiten Treffer nach und haben das Spiel eigentlich in der Hand. Doch anstatt die Partie dann clever runterzuspielen, machen wir es wieder unnötig spannend. Wir kassieren den Anschluss, anschließend den Ausgleich und verschenken damit den Dreier. Wir bleiben zwar weiterhin ungeschlagen, aber nach diesem Spiel fühlt sich das Ergebnis eher wie eine Niederlage an,“ war Trainer Michael Brand (BSV) mit dem Endergebnis nicht zufrieden.

"Gegen einen starken BSV Holzhausen erwischten wir eine schwache erste Halbzeit und lagen zur Pause verdient zurück. In der zweiten Halbzeit haben wir eine klare Reaktion gezeigt, das Spiel dominiert und folgerichtig zum 2:2 ausgeglichen, wobei wir durch mehrere gute Möglichkeiten sogar noch den Siegtreffer hätten erzielen können – unter anderem verhinderte die Latte das 3:2. Mit der zweiten Halbzeit bin ich deshalb sehr zufrieden, da die Mannschaft eine super Reaktion gezeigt und deutlich gemacht hat, dass sie auch nach einem schwierigen ersten Durchgang zurückkommen kann,“ lautet das Statement von Trainer Florian Vornhold (TV Wellingholzhausen).

TSV Riemsloh - SV Harderberg 8:1 (3:0)

Der ungleiche Kampf zwischem dem Kreisliga-Aufsteiger SV Harderberg und dem aus der Bezirksliga abgestiegenen TSV Riemsloh entschied der überlegene Gastgeber deutlich für sich.

"Klarer und verdienter Sieg für Riemsloh, auch in der Höhe. Wir haben nach 3 Spielen jetzt 1:16 Tore. Es ist noch früh in der Saison. Wir haben jetzt noch Zeit, Änderungen vorzunehmen und die müssen und werden wir jetzt machen, damit wir das Ziel des Klassenerhalts nicht schon in den kommenden Spielen aus den Augen verlieren,“ sagte uns Coach Torben Meyer (SV Harderberg).

„Am Ende ein verdienter, nie gefährdeter Sieg. Das gesamte Spiel waren wir feldüberlegen und spielbestimmend. Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir viele gute Torchancen herausgespielt. Jetzt heißt es volle Konzentration auf das nächste Spiel,“ lautet das Fazit von Trainer Thomas Falke (TSV Riemsloh).