Kreisliga Osnabrück - Kompakt

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Malte Wöhrmann

Trotz der starken Leistung und des verdienten deutlichen 8:1-Erfolgs gegen den SV Kosova kann der VfR Voxtrup II den Klassenerhalt bei neun Punkten Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz nicht mehr erreichen. Trotz einer guten Leistung unterlag der TuS Glane in seinem Auswärtsspiel in Kloster Oesede und verpasste damit die letzte Chance, das Relegationsspiel um den Aufstieg zu erreichen. Eine kleine Chance auf die Teilnahme am Entscheidungsspiel um den Aufstieg hielt dagegen der SV Hellern mit einem verdienten 4:1-Erfolg gegen den TV Wellingholzhausen am Leben. Der SC Lüstringen zeigte sich von der 0:5-Niederlage gegen den VfR Voxtrup II gut erholt und gewann gegen Ballsport Eversburg dank dreier Treffer nach der Pause mit 3:0. Derek Cooper feierte in seinem letzten Heimspiel für den OSC mit dem 2:1-Erfolg gegen den Double-Sieger TuS Hilter einen prestigeträchtigen Erfolg. Trotz einer rasanten Aufholjagd kam die Spvg Niedermark in Schledehausen nicht über ein 3:3-Unentschieden hinaus und hat lediglich noch rechnerische Chance auf den Klassenerhalt.

"Wir haben heute in einem guten und intensiven Kreisligaspiel mit 0:2 verloren. Die Halbzeitführung für Kloster Oesede geht in Ordnung. Die Führung resultiert leider aus einer feinen Einzelleistung, die wir besser hätten verteidigen können. Wir kommen gut aus der Pause. Zum Ausgleich hat mehrmals das letzte Quäntchen gefehlt. Erneut durch eine starke Einzelleistung fällt dann das 2:0. Danach war es schwer. Wir haben nochmal alles versucht. Es hat dann aber nur noch zu einem abgepfiffenen Tor gereicht. Wir freuen uns nun auf die Sommerpause,“ lautet das Statement von Trainer Frank Rethmann (TUS Glane).

"Wir haben heute unser bestes Heimspiel der Saison gezeigt. Mit einer guten Leistung, sowohl defensiv als auch offensiv, haben wir zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht und am Ende hochverdient 4:1 gewonnen. Ein großes Kompliment an die Jungs, die heute auch Spielzüge klasse umgesetzt und spielerisch starke Akzente gesetzt haben,“ meinte Trainer Felix Zimmermann (SV Hellern).

"Leider konnten wir heute die guten Leistungen der letzten Wochen nicht bestätigen. Über weite Strecken fanden wir nicht richtig ins Spiel und mussten uns am Ende deutlich mit 1:4 geschlagen geben. Jetzt gilt es, das Spiel schnell abzuhaken und in der kommenden Woche die richtige Reaktion zu zeigen,“ meinte Marvin Hackmann (TV Wellingholzhausen) der Trainer Florian Vornhold urlaubsbedingt vertrat.

SC Lüstringen - Ballsport Eversburg 3:0 (0:0)

"Nach den letzten schwierigen Tagen, die wir als Team erlebt haben, war es uns extrem wichtig, heute das Spiel erfolgreich zu bestreiten. In der ersten Halbzeit kommen wir nicht gut ins Spiel und tun uns sehr schwer. Im Laufe der Partie steigern wir uns jedoch deutlich, übernehmen mehr Kontrolle und ziehen das Spiel letztendlich auf unsere Seite. Besonders freue ich mich für unseren U19-Spieler Fisnik, der sich mit seinem Tor belohnt hat. Aber auch für den „Langen““, der mit einem sensationellen Treffer den Deckel auf das Spiel gemacht hat,“ lautet das Statement von Trainer Can Özalp (SC Lüstringen).

Osnabrücker SC - TUS Hilter 2:1 (2:0)

"Zu Beginn ist mir wichtig Patrick van der Sanden und seiner sympathischen Truppe zum verdienten Double zu gratulieren!! Viel Erfolg nächstes Jahr im Bezirk!

Uns war klar, dass wir uns keinen offenen Schlagabtausch mit Hilter liefern dürfen. Ziel war des kompakt zu stehen, wenig Räume anzubieten und über das Umschaltspiel zu kommen. Das ist speziell in der ersten Halbzeit sehr gut gelungen, wir haben ganz wenig zugelassen und selbst gute Chancen kreiert und dann auch zwei Dinger gemacht. In der zweiten Halbzeit kam Hilter mit viel Druck, wir haben immer wieder Konter gefahren, diese aber nicht gut genug zu Ende gespielt.

Am Ende ist der Sieg aufgrund der Spielanteile vielleicht nicht verdient, ich habe aber lernen müssen das es nicht entscheidend ist ob verdient oder nicht, es zählt nur das!! Es war ein geiles letztes Heimspiel für den OSC und zum Glück haben wir das gewonnen!! Bin Verdammt stolz auf die Truppe,“ lautet das Statement von OSC-Coach Derek Cooper nach seinem letzten Heimspiel für den OSC.

"Glückwunsch an Derek und seine Jungs zum letzten Heimspielerfolg. Wir haben heute leider die 1. Hz trotz viel Ballbesitz keine Durchschlagskraft in der Offensive gehabt und zu einfache Chancen und Tore zugelassen. Kompliment trotzdem zu einer sehr guten Reaktion in der 2. Hz. Am Ende fehlte uns dann das Glück und OSC hat es gut und leidenschaftlich über die Runden gebracht," meinte Patrick van der Sanden (TUS Hilter).

SF Schledhausen - Spvg Niedermark 3:3 (3:1)

"Ein Unentschieden was sich für uns aufgrund der schweren Verletzung unseres Kapitäns wie eine Niederlage anfühlt. Nach der Verletzung haben wir etwas den Faden verloren aber das ist für uns heute total zweitrangig,“ sagte uns Trainer Jens Tiemann-Gorny von SF Schledhausen.