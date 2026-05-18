Kreisliga Osnabrück - Kompakt

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Im Kampf um den zweiten Tabellenplatz in der Kreisliga Osnabrück - der zur Teilnahme am Relegationsspiel zur Bezirksliga berechtigt - unterlag der SV Hellern nach langer Unterzahl mit 0:2 beim TUS Glane, der sich ebenfalls noch Chancen am Entscheidungsspiel ausrechnen kann. Im Kampf um den Klassenerhalt feierte die Spvg Niedermark - trotz zwei vergebenen Strafstössen - nach einer Glanzleistung gegen den OSC einen 5:1-Erfolg und bleibt in der Tabelle knapp über dem Strich. Der SuS Buer mit dem 4-fach Torschützen Tim Schwanemeyer feierte einen 9:0-Kantersieg gegen das personell gebeutelte Schlußlicht SV Kosova.

"Wir haben heute über die gesamte Spielzeit sehr diszipliniert gespielt und keine nennenswerten Torabschlüsse zugelassen. In der ersten Halbzeit hätten wir einige Situationen präziser ausspielen können. In der zweiten Halbzeit waren wir trotz Überzahl anfänglich ein wenig zu passiv. Mit der Führung in der 68. Minute und dem schnellen 2:0 war die Partie entschieden,“ sagte uns Trainer Frank Rethmann (TUS Glane).

"Seit wir in der Crunch-Time sind, bekommen wir es leider nicht mehr so aufs Parkett wie in den Wochen zuvor. Ich suche die Schuld immer zuerst bei uns selbst, und das war auch heute so: einfach zu wenig. Gegen zwölf Mann zu spielen, ist außerdem auch schwer, das muss ich auch dazu sagen,“ lautet das Statement von Trainer Felix Zimmermann (SV Hellern).

Spvg Niedermark - Osnabrücker SC 5:1 (3:1)

Das Spiel startet denkbar schlecht für uns. Mit der ersten Chance nach ordentlicher Einladung von uns geht Niedermark in Führung. Durch einen zweiten katastrophalen Fehler kann auf 2:0 erhöht werden. So zieht sich das eigentlich über das gesamte Spiel. Wir haben eine Leistung gebracht, mit der wir es allerdings auch nicht verdient gehabt hätten, irgendetwas mitzunehmen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass uns beim Stand von 1:0 ein klarer Handelfmeter verweigert wurde. Wir verlieren verdient, auch wenn unnötig, da wir es nicht geschafft haben, das Gesicht aus dem Derby gegen Hellern zu zeigen. Ulf und seinem Team wünsche ich für die restliche Spielzeit alles Gute und nach der Saison viel Erholung,“ lautet das Statement von OSC-Coach Derek Cooper.