Kreisliga Osnabrück Kompakt 

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Malte Wöhrmann

Mit einer bärenstarken Leistung gewann der BSV Holzhausen überraschend deutlich mit 4:1 bei RW Sutthausen und feierte den vierten Sieg aus den letzten fünf Spielen. Ballsport Eversburg feierte gegen wenig überzeugenden OSC einen hoch verdienten 2:0-Erfolg und damit den ersten Sieg in 2026. Im Kampf um den zweiten Tabellenplatz lässt der TUS Glane nach der Last-Minute-Niederlage beim SC Lüstringen einen Rückschlag hinnehmen.

"4:1 Derbysieg! Aktuell läuft alles nach Plan. Seit Monaten haben wir eine mega Trainingsbeteiligung mit rund 20 Mann und genau das spiegelt sich langfristig auch im Leistungsniveau wieder. Viele Spieler befinden sich aktuell auf einem richtig starken Niveau. Ich bin wirklich stolz auf meine Jungs. Die Vorgabe war klar: Den nächsten Dreier holen mit konzentrierter Defensivarbeit und immer wieder starkem, sauberem Offensivfußball. Genau diese Vorgaben wurden heute in Sutthausen mehr als erfüllt. Am Ende steht ein absolut hochverdienter 4:1 Sieg. Glückwunsch an meine Truppe für so einen Auftritt an einem Freitagabend,“ lautet das Statement von Trainer Michael Brand (BSV Holzhausen).

"Nach einer intensiven Woche kamen wir gar nicht ins Spiel und wurden auch direkt mit dem ersten Torschuss bestraft. Auch danach läuft bei uns wenig zusammen. Insgesamt eine Niederlage, die auch in der Höhe in Ordnung geht,“ sagte uns Dominik Witte (RW Sutthausen).

Ballsport Eversburg - Osnabrücker SC 2:0 (1:0)

"Das der Freitag Abend unsere stärkste Zeit am Wochenende ist, ist schon lange bekannt. Heute auch aufm Fussball Platz gezeigt. Unterm Strich ein verdienter Sieg für uns! Viel Erfolg fürn Endspurt an Derek und sein Team,“ meinte Coach Yannick Kaiser (Ballsport).

"Das war ein pomadiger Auftritt. Keine Zweikampfführung, keine Idee und nicht zwingend genug. Ballsport hat uns einfach den Schneid abgekauft, war einfach energischer und hat alles reingeworfen. Der Sieg für Eversburg geht vollkommen in Ordnung.

Vielleicht war das jetzt endlich der Warnschuss den es braucht, um die letzten vier Spiele anzugehen. Ohne die richtige Einstellung holt man in dieser Liga halt keine Punkte,“ meinte Trainer Derek Cooper (OSC).

SC Lüstringen - TUS Glane 1:0 (0:0)

Das Spiel war heute insgesamt sehr ausgeglichen. Beide Teams hatten nach einer chancenarmen ersten Spielhälfte in der zweiten Halbzeit einzelne gute Chancen.

Nach einer krassen Fehlentscheidung gelang Lüstringen in der Nachspielzeit der Siegtreffer. Ich möchte mich ausdrücklich bei einigen Lüstringer Spielern für das faire Verhalten nach Spielende bedanken,“ sagte uns Trainer Frank Rethmann (TUS Glane). Lüder Behrendt traf spät zum Sieg für den SCL – Foto: Fupa

"In der ersten Halbzeit war es ein kontrolliertes Spiel beider Mannschaften, vor allem gegen den Ball hat Glane im Zentrum sehr kompakt agiert. Wir haben als Mannschaft, die sich über Lösungen und Kontrolle im Ballbesitz definiert, trotzdem versucht, dem Spiel unseren Stempel aufzudrücken. In der zweiten Halbzeit konnte die Partie dann in beide Richtungen kippen, ohne die ganz großen Torchancen. Am Ende entscheiden wir das Spiel, wie schon in den letzten Wochen, mit einer der letzten Aktionen für uns,“ lautet das Statement von Trainer Can Özalp (SCL).