Kreisliga Osnabrück - Kompakt

– Foto: Martin Lührmann

Der TuS Hilter hat seine Spitzenposition in der Kreisliga Osnabrück – Staffel B eindrucksvoll gefestigt. Mit einem deutlichen 9:2-Erfolg gegen den SuS Buer baute das Team seinen Vorsprung auf den zweitplatzierten VfL Kloster Oesede auf 13 Punkte aus und unterstrich damit seine dominante Rolle in der Liga. Für eine der Überraschungen des Spieltags sorgte der BSV Holzhausen. Die Mannschaft setzte sich souverän mit 4:1 gegen den Tabellenzweiten aus Kloster Oesede durch und verbesserte sich damit in der Rückrundentabelle auf Rang zwei. Die Leistung bestätigte die starke Form der vergangenen Wochen.

Einen Rückschlag musste hingegen der TuS Glane hinnehmen. Im Heimspiel unterlag das Team dem SF Schledehausen mit 0:1 und verpasste die Gelegenheit, sich in der Tabelle weiter nach oben zu arbeiten. Der TV Wellingholzhausen konnte sich derweil mit einer überzeugenden Vorstellung aus der Abstiegszone lösen. Beim klaren 4:0 gegen den OSC sicherte sich die Mannschaft drei wichtige Punkte und rangiert nun im gesicherten Mittelfeld.

Ein deutliches Ausrufezeichen setzte auch der SC Lüstringen. Gegen den lange als Aufstiegskandidaten gehandelten SV Bad Rothenfelde gelang ein überraschend klarer 6:0-Erfolg. Mit dieser Leistung deutete Lüstringen an, in der Tabelle noch weiteres Steigerungspotenzial zu besitzen.

Die Stimmen zu den Spielen:

BSV Holzhausen - VFL Kloster Oesede 4:1 (2:1)

"Wir gewinnen auch gegen den nächsten Favoriten der auf Platz zwei schielt souverän mit 4:1. Zur Pause führen wir mit 2:1, mussten aber einen unnötigen Gegentreffer hinnehmen. Nach dem Seitenwechsel legen wir noch einmal nach und schrauben das Ergebnis auf 4:1 hoch. Am Ende steht ein absolut verdienter Heimsieg, bei dem zu keiner Zeit Zweifel an den nächsten drei Punkten aufkamen,“ meinte Trainer Michael Brand (BSV Holzhausen). TuS Hilter - SuS Buer 9:2 (3:0)

"Wir haben heute eine gute Reaktion auf die schwache Leistung vom Spiel gegen den SV Kosova gezeigt. Buer ist eine Mannschaft mit guter Qualität im Umschaltspiel, was die Jungs gut unterbunden haben. Und vorne haben wir heute einfach mal zu den passenden Zeitpunkten die Tore erzielt. Kompliment an mein Team, die bis zur letzten Sekunde gierig waren,“ sagte uns Trainer Patrick van der Sanden.

Traf 4 x für den TUS Hilter - Jonas Tappmeyer – Foto: Fupa





TUS Glane - SF Schledehausen 0:1 (0:1) "Wir geraten nach sieben Minuten durch ein individuellen Fehler in Rückstand. Diesem Tor sind wir leider die komplette Spielzeit hinterher gelaufen. Bereits vor der Pause hätten wir den Ausgleich machen müssen. Wenn du dann am Ende aus deinen eigenen Situationen nichts macht, verlierst du auch gegen einen Gegner, der an diesem Tag absolut schlagbar war,“ meinte Trainer Frank Rethmann (TUS Glane). "Sicherlich eines unserer schlechteren Spiele in den letzten Wochen. Wir haben es geschafft, alles weg zu verteidigen was auf unser Tor kam und eine Situation für uns genutzt. Die Punkte nehmen wir gerne mit,“ meinte Trainer Jens Thiemann-Gorny (SF Schledehausen).

TV Wellingholzhausen - Osnabrücker SC 4:0 (1:0) "Mit einem überzeugenden 4:0-Erfolg im heutigen Heimspiel zeigte unsere Mannschaft eine durchweg konzentrierte und spielerisch starke Leistung. Von Beginn an dominierten wir das Geschehen und belohnten uns mit einem auch in der Höhe verdienten Sieg. Als Trainer bin ich sehr stolz auf das Team, das sich heute in hervorragender Form präsentiert hat,“ meinte Trainer Florian Vornhold (TV Wellingholzhausen). "Wir sind heute einfach nicht ins Spiel gekommen. Einige Spieler gehen am Stock, anderen fehlt die Fitness. Nahezu jede Woche eine auf vielen Positionen veränderte Startelf, so dass ein Einspielen nahezu gar nicht möglich ist. Punktuell kann das natürlich mal funktionieren, aber im Ganzen ist es dann hier und da einfach zu wenig. Mit dem Wellingholzahausen hatten wir dann einen sehr robusten Gegner, der es dann auch einfach gut gemacht hat. Sie waren galliger, oft einfach auch den Schritt schneller und haben den stärkeren Willen gehabt. Das spiel muss am ende nicht 4:0 ausgehen, trotzdem bleiben die Punkte nicht unverdient beim Gastgeber,“ sagte uns Coach Derek Cooper (OSC).

SC Lüstringen - SV Bad Rothenfelde II 6:0 (2:0)

Ein verdienter Sieg in allen Belangen, verbunden mit dem Klassenerhalt. Wir haben es diesmal geschafft, unser Spiel über beide Halbzeiten hinweg konsequent durchzuziehen. Besonders freut es mich, dass sich unsere jungen Spieler immer besser im Herrenfußball zurechtfinden, dass ist mit Blick auf die nächste Saison extrem wertvoll,“ lautet das Statement von Trainer Can Özalp

Erzielt drei Tore für den SCL - Abedlgader Elzawas – Foto: Fupa

SV Kosova - RW Sutthausen 0:7 (0:3)