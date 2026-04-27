Kreisliga-Osnabrück-Kompakt Spielberichte und Trainerstimmen zum 29. Spieltag von Michael Eggert · Heute, 12:17 Uhr · 0 Leser

– Foto: Malte Wöhrmann

In der Kreisliga Osnabrück - Staffel B - bleibt der TUS Hilter trotz des Aussetzers beim 1:1 gegen Schlusslicht SV Kosova unangefochtener Tabellenführer mit 13 Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger. Im Kampf um den zweiten Tabellenplatz, der zum Relegationsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga berechtigt, patzte der SV Hellern bei der 1:2-Heimpleite gegen den BSV Holzhausen. TUS Glane gewann beim OSC klar mit 3:0 und wahrte damit seine Chance auf die Teilnahme am Relegationsspiel. SF Schledehausen ballerte sich mit einem unerwartet deutlichen 5:0-Erfolg gegen den SV Bad Rothenfelde aus dem Tabellenkeller. Nach der 1:2-Niederlage beim SC Lüstringen und nur zwei Punkten aus den letzten vier Spielen rutschte Viktoria Gesmold II in der Tabelle knapp unter den Strich; der SC Lüstringen verabschiedet sich aus dem Tabellenkeller und geht in Richtung gesichertes Mittelfeld.

SV Kosova - TUS Hilter 1:1 (0:0)

„Es war ein sehr intensives Spiel heute, und die Einstellung hat von der ersten Minute an zu 100 % gestimmt. Der Kampfgeist war da, und ich finde, dass wir uns den Punkt gegen den Tabellenführer absolut verdient haben. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft und die geschlossene Teamleistung, die wir heute gezeigt haben“, freute sich Trainer Florim Osmanaj über die tolle Leistung des SV Kosova gegen den Meisterschaftsanwärter.

Trainer Florima Osmanaj freute sich über starke Leistung des SV Kosova gg den Spitzenreiter – Foto: Fupa

“Heute sind wir unseren eigenen Ansprüchen zu keiner Zeit gerecht geworden. Über die gesamte Spielzeit zu viele einfache Fehler mit dem Ball gemacht und wenig Überzeugung in den Aktionen vor dem Tor gehabt. So muss man leider am Ende mit nur einem Punkt leben. Nächste Woche gilt es, wieder in die Spur zurückzufinden. Glückwunsch zum Punktgewinn an Kosova“, sagte nach dem Spiel Trainer Patrick van der Sanden (TUS Hilter).

SF Schledehausen - SV Bad Rothenfelde II 5:0 (3:0)

“Eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung sowohl defensiv wie auch offensiv mit Toren zu extrem guten Zeitpunkten. Heute haben wir uns für unseren couragierten Auftritt belohnt und fahren einen verdienten Sieg ein“, sagte uns Trainer Jens Tiemann-Gorny (SF Schledehausen). SV Hellern - BSV Holzhausen 1:2 (0:0)

“Wir haben unsere Qualität heute nicht auf den Platz gebracht, das war einfach zu wenig, und deswegen haben wir auch verdient verloren“, meinte Coach Felix Zimmermann (SV Hellern).

Wir gewinnen am Ende verdient mit 2:1. In der ersten Halbzeit lassen wir defensiv kaum etwas zu, lediglich eine einzige Torchance für den Gegner, während wir uns selbst zahlreiche, teils hochkarätige Möglichkeiten herausspielen. Allerdings verpassen wir es, früh den sogenannten Dosenöffner zu erzielen, sodass wir trotz unserer Überlegenheit mit einem 0:0 in die Pause gehen. Nach dem Seitenwechsel kommt Hellern zunächst etwas druckvoller aus der Kabine, ohne uns jedoch ernsthaft in Bedrängnis zu bringen oder zu klaren Torchancen zu kommen. Im weiteren Verlauf übernehmen wir wieder die Kontrolle und gehen schließlich nach einem Foul-Elfmeter, den wir im Nachschuss verwandeln, mit 1:0 in Führung. Kurz darauf legen wir das 2:0 nach und haben in dieser Phase sogar noch weitere gute Möglichkeiten, das Ergebnis deutlicher zu gestalten.

In der Schlussphase kassieren wir dann noch einen unnötigen Gegentreffer, der kurzzeitig für etwas Hektik sorgt. Dennoch gerät unser Sieg zu keinem Zeitpunkt wirklich in Gefahr, sodass wir am Ende verdient die drei Punkte mitnehmen. SC Lüstringen - Viktoria Gesmold II 2:1 (2:0)

“Wir haben heute sehr unglücklich 1:2 verloren.

Die erste Halbzeit geht an Lüstringen, die zweite Halbzeit müssen wir mindestens einen Punkt mitnehmen. Jetzt heißt es, weitermachen und an den Klassenerhalt glauben“, sagte Trainer Dennis Bolwin (Viktoria Gesmold) nach dem Abpfiff. “Trotz einer stark dezimierten Personalsituation sind wir hervorragend ins Spiel gekommen und haben die erste Halbzeit klar dominiert, sodass die 2:0-Führung absolut verdient war. In der zweiten Halbzeit hat Gesmold deutlich besser agiert, während wir die Belastung der englischen Wochen sowie die vielen Ausfälle spürbar gemerkt haben. Umso glücklicher bin ich am Ende über den Sieg, das war vor allem ein Erfolg der Moral“, lautet das Statement von Trainer Can Özalp (SC Lüstringen). Osnabrücker SC - TUS Glane 0:3 (0:1)

In einer größtenteils ausgeglichenen ersten Halbzeit nutzen wir eine der wenigen Torchancen zur Führung. In der zweiten Halbzeit hätten wir per Elfmeter erhöhen können. Leider verpassen wir die Chance und hatten Glück, im Gegenzug nicht den Ausgleich zu bekommen. Mit dem Doppelschlag nach einer Stunde war das Spiel vorentschieden. Wir haben danach kaum Situationen für den OSC zugelassen. Ich wünsche der Mannschaft vom OSC alles Gute für den Rest der Saison. Derek wünsche ich alles Gute für seine fußballerische Auszeit ab Ende der Saison“, meinte Frank Rethmann (Glane) nach dem Spiel.

Traf doppelt für den TUS Glane beim OSC - Rico Budde – Foto: Fupa