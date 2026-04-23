Kreisliga-Osnabrück-Kompakt Die Trainerstimmen und Spielberichte von Michael Eggert · Heute, 20:57 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Mario Gerken

In den Nachholspielen der Kreisliga Osnabrück - Staffel B - verhinderte der überragende Sutthausener Keeper Jenne Schulte-Südhoff, dass sich der TV Wellingholzhausen trotz einer starken Leistung keinen Punkt gegen den spielstarken RW Sutthausen sichern konnte. Der VFR Voxtrup II feierte im Kampf um den Klassenerhalt gegen Ballsport Eversburg einen verdienten Kantersieg und hofft weiter auf den Klassenerhalt.

I TV Wellingholzhausen - RW Sutthausen 0:2 (0:0)

"Trotz einer insgesamt spielerisch überzeugenden Leistung mussten wir uns heute Sutthausen mit 0:2 geschlagen geben. Über weite Strecken der Partie waren wir die aktivere Mannschaft, konnten unsere Chancen jedoch nicht nutzen. Der gegnerische Torhüter erwischte einen herausragenden Tag und war mit seinen Paraden der entscheidende Rückhalt für den Sieg von Sutthausen,“ sagte uns Florian Vornhold (TV Wellingholzhausen). Überragte bei RW Sutthausen - TW Jenne Schulte-Südhoff – Foto: Fupa "Auf einem sehr schlechten Platz war es 90 Minuten lang das erwartet schwere und umkämpfte Spiel. Nach der Pause nutzen wir unsere Chancen eiskalt und können uns bei unserem starken Torwart Jenne Schulte-Südhoff bedanken, dass wir hinten die Null halten. Wichtiger Sieg, den wir für die nächsten Spiele und Wochen gerne mitnehmen.