Kreisliga-Osnabrück-Kompakt 

"Wenn der Gegner und alle Zuschauer sagen, dass es ein verdienter Sieg war, dann war er das auch. Wir haben verdient 2:0 geführt, sind nach einer kurzen Schlafphase leider in den 2:2-Ausgleich geraten, aber sofort wieder umgeschaltet, Druck gemacht und unser Spiel durchgesetzt. Die Jungs waren griffig im Zentrum, gut eingestellt und haben defensiv wie offensiv überzeugt. So haben wir das Ding verdient gewonnen und wollen den Trend in den kommenden Wochen fortsetzen.“

"Wir sind gut ins Spiel gekommen und konnten früh in Führung gehen. Danach haben wir etwas Zeit gebraucht um die Führung weiter auszubauen. Ich bin mit der Leistung der Mannschaft und dem Ergebnis sehr zufrieden,“ sagte uns Trainer Ulf Serke (Spvg Niedermark).

BSV Holzhausen - SC Lüstringen 2:1 (2:0)

(Bes. Vorkommnis: gelb/rote Karte S. Saglam (SCL)

"Leider kassieren wir in der ersten Halbzeit zwei sehr unglückliche Gegentore und gehen mit einem Rückstand in die Pause. Zudem haben wir im Spielverlauf die Belastung der vielen englischen Wochen und Nachholspiele deutlich gespürt. Wir haben zwar nochmal versucht anzudocken, aber insgesamt war das kein Auftritt, der an unsere vorherigen Leistungen anknüpfen konnte. Glückwunsch an Holzhausen,“ sagte uns Trainer Can Özalp (SC Lüstringen) ,

"Wir gewinnen das Spiel am Ende mit 2:1. In der ersten Halbzeit kommen wir gut ins Spiel und setzen unsere Akzente, sodass die 2:0-Führung zur Pause absolut gerechtfertigt ist. Auch nach der Halbzeit kommen wir ordentlich aus der Kabine, schaffen es jedoch nicht, frühzeitig das dritte oder sogar vierte Tor nachzulegen. Stattdessen kassieren wir nach einem Abstauber den Anschlusstreffer zum 2:1. Die Schlussphase wird dann noch einmal hitzig, mit einigen Situationen, mit denen ich nicht ganz einverstanden bin. Über die gesamte Spielzeit hinweg ist es aber ein absolut verdienter Sieg für uns,“ lautet das Statement von Trainer Michael Brand (BSV Holzhausen).

TUS Glane - VFR Voxtrup II 1:0 (1:0)

"Wie so oft diese Saison, eine vermeidbare Niederlage von uns. Haben in der ersten Halbzeit das 1:0 auf dem Fuß vor dem leeren Tor, bringen die Kugel aber nicht im Tor unter. Das Gegentor schien abseits zu sein. Wir bekommen es aber trotzdem nicht vernünftig verteidigt. Unser Problem ist es, die Aktionen die wir nach vorne haben nicht richtig sauber bis zum Schluss auszuspielen und dann wird es leider schwer, etwas zählbares einzufahren. Am Mittwoch gegen Eversburg zu Hause haben wir die Möglichkeit, es besser zu machen,“ meinte Trainer Hugo Sobral (VFR Voxtrup II)

"Unterm Strich haben wir heute einen verdienten 1:0-Arbeitssieg eingefahren. Leider haben wir unsere ersten beiden Chancen aus dem Spiel nicht genutzt. Voxtrup hatte bei einem Konter ebenfalls die Chance zur Führung. Die Führung erzielen wir dann nach einer Standardsituation. In der zweiten Halbzeit schaffen wir es zu selten, die sich häufig bietenden Räume zu nutzen, um die Entscheidung herbeizuführen. Voxtrup war kaum zwingend, so das wir das 1:0 ins Ziel gebracht, lautet das Fazit von Trainer Frank Rethmann (TUS Glane).

Spvg Niedermark - SV Kosova 8:0 (3:0)