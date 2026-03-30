Kreisliga-Osnabrück - Kompakt

– Foto: Detlev Drobeck

Nach dem vierten Sieg im vierten Spiel im neuen Jahr bleibt der TUS Glane trotz einer wenig überzeugenden Leistung beim knappen 2:1-Erfolg gegen den SuS Buer im Rennen um den zweiten Tabellenplatz, der zur Relegationsspiel um den Aufstieg in der Bezirksliga berechtigt. RW Sutthausen spielte eine starke zweite Halbzeit gegen die keinesfalls gesicherte Spvg Niedermark und schielt auch noch ein wenig zum Relegationsplatz. Im Tabellenkeller landete der TV Wellingholzhausen im Kampf um den Klassenerhalt einen wichtigen Kantersieg gegen den SV Kosova und verschaffte sich etwas Luft im Abstiegskampf. Kreisliga-Pur mit einem glücklichen Sieger erlebten die Zuschauer beim rassigen, stark umkämpften und spät entschiedenen Spiel des BSV Holzhausen gegen den OSC.

In der Kreisliga Osnabrück - Staffel B - bleibt der Kampf um den Auf- und Abstiegs stark umkämpft.

"Nach dem wir in der ersten Halbzeit gar nicht auf dem Platz waren, sind wir entschlossen aus der Kabine gekommen und konnten das Spiel auch auf unsere Seite ziehen. Aufgrund der zweiten Halbzeit ein verdienter Sieg für uns,“ meinte Domink Witte (RW Sutthausen) nach dem Spiel.

TUS Glane - SuS Buer 2:1 (2:1)

"Wir haben heute mit unserer schwächsten Saisonleistung 2:1 gewonnen. Mehr gibt es zum Spiel nicht zu sagen. Wir werden das intern aufarbeiten,“ zeigte sich Trainer Frank Rethmann wenig zufrieden mit der Leistung seines Teams.

Trainer Frank Rethmann erwartete mehr von seinem Team. – Foto: Fupa

"Mit zahlreichen Verletzten sowie zwei Rotsperren reiste unsere Mannschaft nach Glane. In einem Spiel auf Augenhöhe gingen wir nach einer Flanke per Kopfball mit 1:0 in Führung. Der Ausgleich fiel durch ein äußerst unglückliches Eigentor, bei dem der Ball offenbar erst hinter der Linie geklärt wurde. Nur wenige Minuten später brachte ein weiteres Eigentor die Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit hatte Glane mehr Spielanteile. Kurz vor Schluss entschied der Schiedsrichter zunächst auf Elfmeter für uns, nahm diesen nach Rücksprache mit dem Linienrichter jedoch wieder zurück. Aktuell ist das Glück nicht auf unserer Seite,"sagte uns Jan Blumenberg (SuS Buer) nach dem Spiel."

TV Wellingholzhausen - SV Kosova 7:2 (2:0)

"Das Ergebnis von 7:2 spricht natürlich für sich und wir freuen uns über die klare Ausbeute an Toren und Punkten. Dennoch war es spielerisch kein gutes Fußballspiel von uns, da wir in vielen Phasen nicht die gewünschte Kontrolle und Struktur hatten. Am Ende zählt der Sieg, aber wir wissen, dass wir uns in den kommenden Spielen deutlich steigern müssen,“ sagte uns Trainer Florian Vornholt (TV Wellingholzhausen).

BSV Holzhausen - OSC 3:2 (0:0)

"Ein wirklich kurioses Spiel. Zur Halbzeit hatten beide Mannschaften jeweils zwei gute Chancen, wobei Osc sogar eine hundertprozentige Gelegenheit liegen ließ. So ging es folgerichtig mit einem 0:0 in die Pause. Nach dem Seitenwechsel dann der Schock: Nach einer Ecke trifft der Gegner aus rund 35 Metern sehenswert in den Winkel ,ein echtes Traumtor, das so normalerweise nicht einfach fällt. Doch wir kommen stark zurück und drehen das Spiel durch einen Doppelpack von Janßen. Leider kassieren wir anschließend erneut ein Gegentor durch einen weiteren Distanzschuss. Erzielen dann einen weiteren Treffer der aberkannt wird. In der 90. Minute gelingt uns dann aber noch einmal die Wende, und wir entscheiden die Partie doch noch für uns. Ein Unentschieden wäre sicherlich auch gerecht gewesen, aber die drei Punkte nehmen wir natürlich gerne mit. Abschließend wünsche ich Derek für seine fussballfreie Zukunft privat alles Gute,“ sagte uns Trainer Michael Brand (BSV Holzhausen).